Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown est une sérieuse avancée dans la bande-annonce de comparaison graphique

Street Fighter T-Shirt Enfant Blanka 16 Street Fighter - Gris - 5-6 ans - Gris

HADOOOUKEN ! L'inoubliable franchise de combat Street Fighter, est maintenant disponible dans notre immense collection de vêtements et de produits dérivés. Rendez hommage à vos personnages préférés avec nos superbes designs ! Par contre, on ne peut pas vous promettre que porter un T-Shirt lorsque vous jouez va améliorer votre score.Fabriqué dans un mélange de coton confortable tout doux, ce T-shirt a un col rond et un tombé impeccable. Produit sous licence officielle vous pouvez être sûr de sa qualité ! Et en plus l'imprimé sur le devant est super stylé. Détails : 90% Coton10% PolyesterTee Shirt Street FighterUn Produit Officiel !Coton qui provient de sources éthiquesCoupe slim, si vous préférez un style plus large veuillez commander une taille au dessus