IIT Indore introduit un cours plongeant dans les sciences classiques, des textes de mathématiques en sanskrit

Press Trust of India31 août 2020 08:46:51 IST

L’Institut indien de technologie d’Indore a introduit un cours unique pour transmettre des connaissances mathématiques et scientifiques à partir de textes anciens en sanskrit, a déclaré samedi un responsable.

Intitulé “Comprendre les textes scientifiques classiques de l’Inde dans un environnement sanscrit immersif “, le cours a été lancé dans le but d’exposer la génération actuelle aux connaissances anciennes, a déclaré le responsable de l’institut.

Le programme d’amélioration de la qualité parrainé par le All India Council for Technical Education (AICTE) a débuté le 22 août et se poursuivra jusqu’au 2 octobre avec un total de 62 heures de cours en ligne, a-t-il déclaré.

Plus de 750 candidats du monde entier participaient au cours, a-t-il ajouté.

«Les textes anciens de l’Inde, composés à l’origine en sanskrit, ont un riche héritage de connaissances mathématiques et scientifiques et la génération actuelle n’en est pas consciente. Nous avons commencé ce cours pour leur faire prendre conscience de cette ancienne connaissance en sanskrit lui-même », a déclaré le professeur Neelesh Kumar, directeur officiant de l’IIT, Indore.

Le cours incitera les participants à rechercher, à innover, à étudier et à enseigner les mathématiques et les sciences en sanskrit, a-t-il déclaré.

Selon un fonctionnaire de l’IIT, le cours a été divisé en deux parties, dans lesquelles les participants apprendront d’abord les nuances du sanskrit pour approfondir leur compréhension de la langue et dans la partie suivante, ils apprendront les mathématiques classiques en sanskrit.

Un examen de qualification sera également organisé pour évaluer les participants impliqués dans la deuxième partie du cours et les candidats retenus recevront un certificat, a-t-il ajouté.

