Sasha Calle espère revenir en tant que Supergirl après le flash

En vue de la sortie anticipée de Le flash, Sasha Calle aborde son retour potentiel dans la DCU. Dans le film, Sasha Calle fait ses débuts en tant que Supergirl, aux côtés de Barry Allen (The Flash) d’Ezra Miller et de Bruce Wayne (Batman) de Michael Keaton. Pendant ce temps, les chefs de DC Studios Peter Safran et James Gunn ont annoncé qu’un long métrage est prévu pour le personnage, surnommé Supergirl : la femme de demain. Pour l’instant, il n’a pas été décidé si ce film refondra le rôle ou si Calle’s Supergirl sera utilisé pour le projet.





Si vous demandez à Calle, elle espère que ce sera bien sa version de Supergirl présentée dans Supergirl : la femme de demain. Dans une nouvelle conversation avec Entertainment Weekly, Calle a été interrogée sur la possibilité, et même si elle ne pouvait pas dire si elle avait eu des discussions officielles avec Safran et Gunn, elle a clairement indiqué qu’elle aimerait prendre ce film si elle se termine. jusqu’à obtenir l’offre. C’est en partie parce qu’elle est aussi une grande fan du matériel source, même si elle dit aussi que Le flash ne fait qu’effleurer la surface du potentiel de cette Supergirl. Comme Calle l’a dit au point de vente:

« J’espère continuer à jouer à Supergirl. Je l’aime profondément! Et je pense que [The Flash] est vraiment une piste vers une plus grande histoire pour elle. Nous n’avons pas vraiment l’occasion d’expérimenter beaucoup de choses. J’ai l’impression que c’est une piste vers une histoire plus grande. Supergirl : la femme de demain, de Tom King, est une bande dessinée incroyable. Je l’aime. Je pense que c’est tellement cool. Alors oui, j’espère continuer. J’espère continuer à jouer à Supergirl, c’est sûr. »

Les critiques font l’éloge de la supergirl de Sasha Calle

Le flash a fait ses débuts chez Rotten Tomatoes avec un score respectable de 72 % de frais sur le tomatomètre, avec des critiques largement positives. De nombreuses premières critiques, même celles qui ont été un peu plus négatives, ont rendu hommage à Calle pour son travail en tant que Supergirl, créant rapidement une demande pour que cette incarnation du personnage soit ramenée dans la DCU.

« Sasha Calle en tant que Supergirl domine Le flash chaque fois qu’elle est à l’écran », lit-on dans une critique de DiscussingFilm. « Comme il s’agit de l’une des premières performances majeures de Calle, elle s’assure d’avoir un impact sur le spectateur en livrant une performance fantastique pleine d’amour et de colère… Supergirl est sans doute la plus mémorable. personnage dans Le flash. Tout ce que l’on peut dire, c’est que si Sasha Calle n’est pas autorisée à reprendre Kara Zor-El dans le Supergirl : la femme de demain film pour la DCU, alors ce serait une erreur majeure du co-PDG de DC Studios, James Gunn. »

Calle tire également les éloges de certains des critiques qui ne sont par ailleurs pas très impressionnés par Le flash. Une critique de Rachel Leishman à The Mary Sue note: « Pour Calle, son temps d’écran est limité mais elle en tire le meilleur parti … Calle fait le maximum avec le peu qu’elle a d’une manière qui me donne envie de plus Supergirl contenu. »

Le critique de USA Today, Brian Truitt, espère également voir plus de Supergirl de Calle dans la DCU, écrivant dans sa critique, « Calle réussit un arc de personnage lourd en un temps limité avec son héroïne complexe. Avec James Gunn et Co. réinitialisant maintenant l’univers DC , et un solo Super Girl film faisant partie intégrante de ces plans, ce serait une véritable injustice si Calle n’était pas choisie parce qu’elle est excellente dans le rôle. »

Certes, Calle fait une bonne première impression, mais reste à savoir si elle reviendra en tant que Supergirl. Pour l’instant, les fans peuvent la découvrir dans le rôle sur grand écran lorsque Le flash en salles le 16 juin 2023.