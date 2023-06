Qui est Lincoln Palomeque, l’acteur qui interprète David dans False Profile

Netflix

La série colombienne avec Carolina Miranda est un succès sur Netflix. Qui est l’interprète de Juan David dans la vraie vie ?



© Renata Bolivar /NetflixLincoln Palomeque fait partie du casting de Perfil Falso.

Depuis que Faux profil j’arrive à Netflix, la série colombienne ne cesse d’étonner. Et c’est que cette production dirigée par de Caroline Mirandae est devenu l’une des fictions les plus regardées d’Amérique latine. De cette façon, le public international s’est intéressé à ses protagonistes et a voulu tout savoir sur eux, y compris Lincoln Paloméque.

Faux profil suit Camila, une femme qui rejoint une application de rencontre afin de trouver l’homme de ses rêves. Cependant, elle y trouve Fernando, une personne qui ment avec son nom et son état civil. Après être tombée dans le piège, Camila est déterminée à découvrir sa véritable identité, quitte à entrer dans un labyrinthe d’apparences trompeuses, de sexe interdit et de pouvoirs qui tuent.

C’est ainsi que vous pourrez apprécier le travail de Victor Mallarino comme Pierre, julienpour Galvis comme Tina, Ile Maurice Hainaut comme Adrien, Manuela González comme Angèle, Jacques Toukmanian comme Luigi Tolède, Jair Romero comme Christophe, Rodolfo Salas comme Michel, Julien Cérati comme Inti et, bien sûr, Caroline Miranda Comme Camila Roman. En tout cas, l’un des artistes qui a le plus attiré l’attention est Lincoln Palomeque, la personne chargée de donner vie à Jean David.

+ Qui est Lincoln Palomeque, l’acteur de False Profile

Lincoln Palomeque est un acteur colombien de 46 ans qui, après avoir été administrateur d’entreprise, s’est lancé dans le théâtre après une formation à la Casa del Teatro Nacional. C’est ainsi qu’en 1998, il obtient son premier rôle de premier plan à la télévision, incarnant Javier Linares dans Pères et fils.

Dans sa carrière, il y a des productions de la stature de Isabel a veillé sur moi, Sept fois aimée, Tu m’aimeras sous la pluie, Jusqu’à ce que l’argent nous sépare, La belle Céci et l’insouciante, Qui es-tu ?, Santa diabla et dame acier entre autres. Cependant, ses rôles les plus importants ont été dans Reine du Sudoù il a joué Faustino Sánchez Godoy et dans café au parfum féminin, où il personnifiait Leonidas Salinas. Quant à sa vie personnelle, il était en couple avec le présentateur Caroline Cruzavec qui il eut ses enfants Matías et Salvador.

