"enola Holmes" Review: La Sœur De Sherlock Prend En Charge L'enquête

Vous n’avez jamais entendu parler de la petite sœur de Sherlock? Cela va changer, car avec «Enola Holmes», la talentueuse détective adolescente entreprend l’enquête dans son propre film. Vous pouvez découvrir dans notre revue si elle peut suivre son célèbre frère ou si elle doit être expulsée vers l’internat pour filles.

Enola, prenez le relais! L’histoire

Angleterre, 1884: Enola (Millie Bobby Brown) mène une vie insouciante avec sa mère (Helena Bonham Carter) dans un domaine. Mais au lieu d’apprendre des compétences «féminines» comme la broderie, sa mère lui apprend à se battre, à regarder et à utiliser son esprit. Lorsque Mama Holmes disparaît le jour du 16e anniversaire d’Enola, la fille ne se tourne pas les pouces, mais commence l’enquête elle-même.





Ses frères Mycroft (Sam Claflin) et Sherlock (Henry Cavill) se mettent en travers du chemin. Ils veulent expulser leur petite sœur dans un internat, où elle devrait être élevée pour devenir une dame. Mais pas avec Enola! Elle s’enfuit à Londres et, dans son premier cas, se glisse autour d’un mystérieux jeune seigneur (Louis Partridge) en fuite. Dans la capitale, Enola doit également se rendre compte que malgré sa formation approfondie, elle n’est pas préparée pour la vraie vie.

Si Sherlock avait une sœur …

Précisons une chose: dans les histoires et les romans du créateur de Sherlock Arthur Conan Doyle, le maître détective n’a qu’un seul frère aîné: Mycroft Holmes, un conseiller politique aussi intelligent que physiquement inerte. Après la mort de Doyle, cependant, de nombreux écrivains ont essayé de continuer l’histoire de Sherlock Holmes ou de la faire revivre. Il en va de même pour l’auteure américaine Nancy Springer, qui a inventé la sœur cadette de Sherlock Enola Holmes.

A lire : COVID-19 affecte les hommes et les femmes différemment: un regard sur les facteurs derrière l'impact spécifique au genre Équipe de trois: Enola est la sœur que Sherlock et Mycroft n’ont jamais eue.

Elle est l’héroïne de actuellement six volumes de “Les mystères d’Enola Holmes”, dans lesquels la jeune fille résout principalement des cas de personnes disparues. Cependant, Springer n’est pas le premier à avoir eu l’idée de donner une sœur à Sherlock. Les fans de la série BBC “Sherlock” ont fait la connaissance d’Eurus Holmes lors de la saison 4, la sœur très intelligente mais aussi psychopathe des frères. Heureusement, la brillante Enola s’est avérée beaucoup plus sociable.

Charmante héroïne qui se bat pour l’autodétermination

Le groupe cible du film est clairement la jeune génération. Le roman s’adresse également aux jeunes. En conséquence, les besoins et les craintes des adolescents à la recherche de leur place dans la vie sont pris en compte. Puisque nous sommes à l’époque victorienne, il y a aussi une répression pour la fille.

On s’attend à ce qu’Enola se comporte comme une femme, s’habille correctement, brode et joue de la musique et finit par brancher un mari riche. Votre avis n’est pas demandé, ce qui est particulièrement clair de la part de votre tuteur et frère Mycroft. Inutile de dire que la sœur de Sherlock ne supportera pas ça.

Enola forge des liens délicats avec le jeune Lord Tewksbury.

La fille brillante prouve à plusieurs reprises qu’elle ne peut pas être bousculée. Elle traîne ses frères pour s’amuser et les envoie sur la mauvaise voie, se fraye un chemin à travers la grande ville et sauve un jeune seigneur avec esprit et talent. Et oui, il y a aussi une tendre histoire d’amour, qui devrait surtout inspirer le jeune public.

La bande-annonce est la chose la plus amusante du film

Tout est très bien fait. Mais l’esprit et l’esprit que la bande-annonce nous a promis de s’éteindre rapidement. Enola doit souvent faire face à de graves problèmes, s’affirmer contre ses frères, s’inquiéter pour sa mère, laissant peu de place au plaisir. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de moments amusants.

Bonjour bonjour! Enola s’adresse directement au spectateur.

Un point culminant est très clair qu’Enola traverse à plusieurs reprises le quatrième mur, regarde directement le public et lui parle. Cependant, le potentiel de cette astuce n’est pas épuisé. Dans la seconde moitié, l’intrigue ondule un peu par endroits. Comme c’est souvent le cas, la bande-annonce a suscité des attentes différentes. Si j’avais vu le film avec un esprit ouvert, je l’aurais probablement mieux reçu.

Cette omission n’est pas due aux acteurs. La distribution britannique de haut niveau assume leurs rôles: que ce soit Sam Claflin dans le grognon Mycroft, Helena Bonham Carter dans l’ambitieuse mère du clan Holmes ou la talentueuse Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) en tant que détective adolescente très motivée.

Plus de muscles que de cerveau? Henry Cavill comme Sherlock

Le public plus âgé, moi y compris, est probablement plus intéressé par la façon dont Sherlock Holmes s’en sort dans le film. Étonnamment, le maître détective est joué par l’acteur “Superman” Henry Cavill, qui a récemment fléchi ses muscles dans “The Witcher”. Pas un choix évident. Cela ne veut pas dire que je ne lui fais pas confiance pour les parties sérieuses, mais il ne pouvait pas tout à fait me convaincre.

Certes, cela est principalement dû au fait qu’Enola le déjoue à plusieurs reprises, ce qui est toute la blague de l’histoire. Mais sinon, le personnage incarné par Cavill n’est pas tout à fait tangible. Il accuse Enola d’être trop émotif, mais ne semble pas froid lui-même.

Enola ne peut attendre aucune aide de son frère Sherlock.

Lui et son frère Mycroft connaissent à peine Enola et il ne fait qu’à elle et à ses câpres un sourire ironique, mais ne fait rien pour améliorer leur situation. Cela n’aide pas qu’il semble que le costume de Sherlock soit sur le point d’éclater. Mais je peux bien imaginer que le rôle de Sherlock devrait être élargi dans d’éventuelles adaptations cinématographiques ultérieures. Ceci est également étayé par le fait qu’il n’y a apparemment pas de Dr. Watson dans la vie de Sherlock. Mais un inspecteur Lestrade (Adeel Akhtar). Une scène dans laquelle l’enquêteur et Enola ont un échange de coups sur qui connaît le mieux Sherlock est particulièrement amusante.

Conclusion: plus pour les adolescents que pour les adultes

“Enola Holmes” est un nouvel ajout intéressant à l’univers “Sherlock Holmes”. Le public plus jeune appréciera en particulier l’héroïne intelligente. Mais pour eux aussi, la première aventure d’Enola aurait dû être mise en scène un peu plus raffinée et plus drôle. Trop souvent, le message sérieux sur le droit à l’autodétermination fait reculer l’humour. C’est dommage, car le casting de haut niveau autour de la charmante Millie Bobby Brown a ce qu’il faut pour en faire plus.

Pour les fans de “Sherlock”, il y a clairement trop peu de détective de Baker Street à voir. La scène appartient clairement à Enola. Je suis curieux de savoir s’il y aura d’autres aventures autour de la petite sœur Holmes.

TURN ON score: 3,5 / 5

Enola va-t-elle bientôt s’occuper de son prochain cas?