La star de Munsters Pat Priest rejoint le casting du redémarrage de Rob Zombie

Marilyn Munster retourne au 1313 Mockingbird Lane. Après avoir annoncé une flopée d’acteurs pour Les Munsters, un film de redémarrage à venir basé sur la série télévisée originale du même nom, Rob Zombie a enfin confirmé que la star de la série originale Pat Priest a rejoint le casting. Priest a remplacé l’actrice originale de Marilyn Munster Beverly Owen après les 13 premiers épisodes de la série et est restée dans le rôle pendant le reste de la série de 70 épisodes de la sitcom.

S’adressant à Instagram, Zombie a publié une capture d’écran de Priest dans l’intro de l’original Munsters séries. Il vérifie qu’elle est en fait dans le film, confirmant le bavardage qu’il y avait eu que Priest viendrait pour une apparition spéciale. Il a ajouté dans la légende : « Beaucoup d’entre vous ont demandé… ‘Et Marilyn ?’ Eh bien, la voici ! PAT PRIEST fait officiellement partie de la nouvelle Munsters film. Pour une fois, les rumeurs sont vraies. »

C’est une annonce curieuse, car Zombie ne dit pas explicitement qui Priest joue dans le film. En même temps, il semble suggérer que c’est la réponse à tout le monde qui demande si Marilyn Munster sera dans le redémarrage. Cela signifie-t-il que Priest reprendra son rôle de Marilyn, réimaginant le personnage avec quelques décennies de plus qu’elle ne l’était dans la sitcom originale?

Si c’est vrai, cela peut aussi expliquer pourquoi Zombie n’a officiellement révélé aucune information sur le casting d’Eddie Munster. Zombie est ami avec l’acteur original d’Eddie, Butch Patrick, qui a récemment annoncé que le film aurait une durée épique. Patrick avait taquiné son implication dans le film dans une interview de 2021 avec Scifi.Radio, il semble donc probable qu’il fera également une apparition dans le film. Se pourrait-il qu’il revienne en tant qu’Eddie Munster plus âgé aux côtés de Marilyn de Priest?

« Oui, j’ai des idées là-dessus. J’ai de très bonnes idées là-dessus », a déclaré Patrick à propos du film. « Je suis très excité et je suis très heureux ! Je pense qu’il est le gars pour le travail. C’est un grand fan de la série, c’est un grand cinéaste et un grand musicien. Donc, je pense qu’il lui rendra justice. Je pense que les gens sont inquiets et inquiets sans raison, car c’est un professionnel. J’ai vu certaines des illustrations et je suis convaincu que le film sera génial ! »

Il a ajouté: « Il se passe beaucoup de choses là-bas dont je ne peux pas parler, mais il y aura une petite surprise pour les fans. Il y aura une petite présence de Butch Patrick dans le film. »





Rob Zombie ramène les étoiles originales de Munsters







Rob Zombie semble aimer fournir une petite mise à jour à la fois tout au long de ce projet. Chaque membre de la distribution a fait sa propre annonce après que Zombie ait dévoilé pour la première fois les trois stars principales: Jeff Daniel Phillips comme Herman Munster, Sheri Moon Zombie comme Lily et Dan Roebuck comme grand-père.

Avec Pat Priest et probablement Butch Patrick, le film présente également Richard Brake, Jorge Garcia, Cassandra Peterson, Tomas Boykin, Jeremy Wheeler, Catherine Schell, Jorge Garcia, Dee Wallace et Sylvester McCoy.

Les Munsters n’a pas de date de sortie officielle, mais il devrait être présenté en salles et sur Peacock dans le courant de 2022. Ce serait probablement plus proche de la fin de l’année avec le film toujours en tournage à Budapest.





