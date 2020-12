Samsung Galaxy S21: date de sortie révélée, les premières précommandes ont commencé

Il y a depuis longtemps des rumeurs selon lesquelles la série Galaxy S21 apparaîtra plus tôt que d’habitude. Tout pointe vers la date suivante: le 14 janvier 2021. Cela voudrait dire que Samsung présenterait ses produits phares un peu moins d’un mois plus tôt que d’habitude. La dernière fuite comprend également des détails sur la caméra et les couleurs.

Grâce à des appels téléphoniques au plus grand magasin Samsung en Inde, les collègues de l’Autorité Android veulent savoir que Samsung prévoit de sortir la série Galaxy S21 le 14 janvier 2021. Ce jour-là, le constructeur présentera les nouveaux smartphones dans le monde entier. Cela se produit généralement dans le cadre d’un événement Galaxy Unpacked. Avec une révélation en janvier, les Coréens seraient très tôt, l’an dernier les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra n’étaient présentés que début février.

Pré-commandes possibles en Inde

Selon la fuite, il est désormais également possible de sécuriser un modèle Galaxy S21 à l’avance en Inde. Cette pré-réservation est possible pour 2000 roupies indiennes (près de 22 euros) et les clients reçoivent des informations sur les disponibilités et les dates de livraison. La définition d’un modèle spécifique n’est pas nécessaire. Après l’introduction des Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, les clients peuvent évidemment compenser le prix payé par les coûts du modèle souhaité.

La boutique a également annoncé les couleurs des nouveaux produits phares. En conséquence, le Galaxy S21 sera disponible en gris, rose, violet et blanc. Le Galaxy S21 + est également disponible en gris et rose, avec soi-disant argent et noir. Avec le modèle haut de gamme Galaxy S21 Ultra, l’argent et le noir semblent être le plus petit choix de couleurs.

À quoi pouvez-vous vous attendre

Certains détails ont également été divulgués sur l’appareil photo du Galaxy S21 Ultra, mais rien de vraiment nouveau n’a été inclus. Un capteur de 108 MP servira de caméra principale, plus un téléobjectif avec un grossissement optique dix fois. La conception de la caméra a également fui entre-temps et tous les modèles ont été brièvement montrés dans une vidéo.

Tous les modèles devraient utiliser le nouvel Exynos 2100 de Samsung pour le chipset, du moins en Europe. L’année dernière, les clients se sont plaints d’utiliser une puce Exynos car elle n’était pas aussi puissante que la concurrence de Qualcomm. Maintenant, cependant, le Snapdragon 888 devrait faire l’objet d’une comparaison directe, de sorte que la course au chipset Android le plus rapide pourrait être passionnante.

Note de l’éditeur: notre photo principale montre un concept Galaxy S21 de LetsGoDigital.