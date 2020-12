"Vrai sang": Redémarrage de la série vampire sur HBO en cours

Le bar à vampires « Fangtasia » pourrait à nouveau ouvrir ses portes prochainement: le diffuseur américain HBO travaille sur une nouvelle édition de « True Blood ». Le projet en serait encore aux premiers stades de développement, mais les scénaristes d’un éventuel épisode pilote ont déjà été trouvés.

Deadline rapporte que HBO travaille sur le redémarrage de « True Blood » depuis près d’un an. Après tout, le diffuseur commercial américain a pu convaincre certains producteurs de séries expérimentés pour le projet pendant cette période. Le créateur de « Riverdale » Roberto Aguirre-Sacasa et le créateur de « NOS4A2 » Jami O’Brien fourniront le scénario du premier épisode de la nouvelle édition.

O’Brien sera également responsable de la série en tant que producteur exécutif. Il obtient le soutien du showrunner et créateur de la série originale « True Blood » lui-même, Alan Ball.

Malheureusement, rien n’indique actuellement que l’un des membres de la distribution autour d’Anna Paquin, Stephen Moyer et Alexander Skarsgård pourrait revenir.

Voilà ce qu’est « True Blood »

La série originale « True Blood » est basée sur la série de livres Sookie Stackhouse, également connue sous le nom de « The Southern Vampire Mysteries », de l’auteur à succès Charlaine Harris. Les sept saisons de l’émission télévisée sont apparues pour la première fois sur HBO de 2008 à 2014.

La série se concentre sur la serveuse Sookie, qui vit dans la petite ville de Bon Temps et possède des compétences télépathiques. Après l’invention d’un substitut sanguin appelé « Tru Blood », de plus en plus de vampires s’aventurent aux yeux du public et se mêlent aux gens. Alors un jour, Sookie rencontre le vampire Bill – une rencontre qui bouleverse complètement sa vie.