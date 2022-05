Le réalisateur de The Crow, Alex Proyas va écrire et réaliser le film d’horreur Sister Darkness

The Crow le réalisateur Alex Proyas a annoncé son prochain thriller d’horreur Sister Darkness. Le prochain long métrage sera le premier dans le cadre d’un partenariat de coproduction/financement entre la société britannique 108 Media, la maison de production Heretic Foundation de Proyas et sa société de développement IP Mystery Clock Cinema. Il est actuellement en vente sur le Marché de Cannes.

Le film est décrit comme un « rêve fébrile macabre de vengeance et de terreur gothique ». Il se déroule dans les années 1930 au Royaume-Uni, une époque de l’histoire où les femmes étaient marginalisées et exploitées. Le personnage central d’Alice croise la route de « son sosie Isla, dont l’existence est un mystère infiltré dans une histoire de représailles sanglantes contre ses oppresseurs, le paysage nocturne surnaturel infernal et un soulèvement redouté contre l’aristocratie trompeuse ». Le long métrage est inventé comme le retour de Proyas à ses racines indépendantes et basé sur son propre scénario original.

Proyas s’est inspiré des films d’horreur britanniques des années 1960 et 1970, dont 1973 de John Hough. La légende de la maison de l’enfer d’après le roman Maison de l’enfer. Le tournage est prévu plus tard cette année jusqu’à la mi-2023 et aura lieu dans l’Australie natale de Proyas. Pour le tournage, ils utiliseront un processus de production virtuel complet développé et affiné par le studio VFX Heretic Foundation. Proyas est à la pointe de cette technologie depuis Je robot et cherche à réduire les coûts de réalisation sans sacrifier le résultat. Dans une déclaration conjointe avec 108 Media, Proyas a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous lancer avec 108 Media dans ce que nous croyons sincèrement être la première étape d’un long et fructueux voyage ensemble. Sœur Ténèbres sera une étape importante dans l’utilisation de la production virtuelle à cette échelle, et l’équipe talentueuse d’Heretic nous permettra d’établir des valeurs de production à des niveaux beaucoup plus élevés dans cette fourchette de budget que jamais auparavant. C’est l’avenir du cinéma. »

Le budget estimé du film est fixé à 35 millions de dollars.

Développement de Proyas Ville sombre Séries télévisées

Quatre ans après The Crow, Proyas a marqué son retour sur grand écran avec Dark City, l’histoire de John Murdoch (joué par Rufus Sewell), un homme qui ne se souvient pas s’il a commis un meurtre. Dark City n’a pas été un succès au box-office mais a reçu des critiques favorables et a développé un culte.

Lors d’une conversation au Popcorn Frights Film Festival avec Bloody-Disgusting l’année dernière, Proyas a révélé qu’un Dark City série était en développement. La série a récemment fait l’actualité lorsque Kiefer Sutherland (qui a joué le rôle du méchant de Dark City, le Dr Daniel P. Schreber) s’est assis pour une interview avec GQ et a déclaré :

« Dark City, qui a été réalisé par Alex Proyas, a été l’une de mes expériences préférées, en tant que personne et en tant qu’acteur. Alex Proyas est un vrai visionnaire, il a écrit la version cartoon de Dark City quand il avait 15 ans. »

Peu de temps après, Proyas s’est rendu sur Facebook pour exprimer ses espoirs de participation de Sutherland à la série à venir et a commenté que Sutherland « pourrait être de retour dans ces chaussures ».