Windows 10: prochaine grande mise à jour axée sur le bureau à domicile

Avec la mise à jour 21H1 de Windows, Microsoft introduit des optimisations pour les utilisateurs de bureaux à domicile. La première des deux mises à jour majeures en 2021 vise principalement à améliorer la productivité et la sécurité du système d’exploitation. Cependant, il n’y a pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités pour une mise à jour majeure.

Selon le fournisseur, les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour de Windows 10 sont basées sur les besoins actuels de nombreux utilisateurs. Microsoft écrit sur le blog Windows qu’il a écouté les commentaires des utilisateurs qui travaillent, étudient et jouent à la maison. Cependant, la mise à jour n’apporte pas beaucoup d’ajustements.

Les innovations de la mise à jour Windows

Windows Hello : Plusieurs caméras sont reconnues. Le but est de permettre à une caméra externe d’être définie par défaut lorsqu’il existe des caméras Windows externes et internes.

Windows Defender Application Guard : Meilleures performances du programme de protection antivirus afin que les documents puissent être ouverts plus rapidement.

Service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation (WMI): Amélioration des performances dans les scénarios de travail à distance concernés.

La mise à jour de Windows Hello devrait être particulièrement intéressante pour les utilisateurs qui utilisent souvent un ordinateur portable avec une station d’accueil, comme l’écrit Notebookcheck. Une webcam externe qui prend en charge la fonctionnalité peut ensuite être utilisée pour la reconnaissance faciale via Windows Hello.

Sortie au premier semestre 2021

Windows 10 21H1 devrait sortir dans le courant du premier semestre 2021 et recevra des mises à jour de service pendant au moins 18 mois. Les participants au programme bêta de Windows Insider peuvent obtenir la mise à jour immédiatement. Si vous utilisez Windows 10 20H1 ou Windows 10 20H2, la mise à jour est généralement installée automatiquement en arrière-plan. Si vous utilisez une version plus ancienne, le processus de mise à jour peut prendre un peu plus de temps.