Samsung fait breveter un nouveau smartphone fantastique

C’est ce mobile extravagant avec un mécanisme coulissant et deux écrans, un devant incurvé et un dos plat, qui donnent une sensation de « rencontre » à 360 ° sur les côtés de l’appareil.

Il semble que Samsung veut continuer à ajouter une industrie avide de nouveautés, qui les a déjà récompensés pour leur audace avec des mobiles pliables et un Galaxy Z Fold2 à succès qui ne ressemble plus à un prototype, et qui a grandement contribué à faire grimper les chiffres de vente de Samsung jusqu’à 50% en pleine crise mondiale et plein succès du marché mobile en particulier.

Cette fois, on parle de un autre mobile fantastique breveté par le géant sud-coréen récemment, avec un design étrange mais plus qu’intéressant que nos collègues d’Android Authority nous ont montré, en publiant les rendus de Let’sGoDigital magistralement recréé en assistant aux croquis incorporé dans la documentation de brevet.

Un nouveau mobile futuriste de Samsung, qui Je monterais deux écrans et un mécanisme coulissant pour en tirer le meilleur parti, cacher les caméras dans ce glissière et offrant une sensation enveloppante avec, effectivement, les écrans placés à l’avant et à l’arrière.

Un nouvel exercice de design Samsung pour étonner sur un marché déjà très mature

Eh bien oui, c’est vrai que on ne peut pas demander plus aux smartphones actuels, qui s’adaptent au fil des années aux besoins des utilisateurs pour devenir sandwichs verre et métal avec une façade tout écran, où l’évolution marque l’abandon des connecteurs et des boutons pour obtenir des designs totalement propres.

Dans ce cas, le facteur de forme original maintenant exploré par Samsung plonge un peu plus dans cette idée, avec deux écrans situés à l’avant et à l’arrière du smartphone qui semblent se rencontrer sur les côtés, parce que le devant se courbe vers les bords tandis que le dos est plat, complétant cette sensation à 360 °.

Peut-être que l’inspiration est dans le Mi MIX Alpha de Xiaomi qui a courbé son écran autour de tout le smartphone, bien que L’idée de Samsung est que nous pouvons mieux tirer parti de cette conception de continuité envoyer des applications de l’avant vers l’écran arrière, ou afficher les détails d’une vidéo ou d’une photo sur cet écran secondaire.

Le brevet lui-même explique déjà cette fonctionnalité avec des images, sans confirmer explicitement la technologie d’affichage ni que les deux partagent la dénomination OLED, ce qui permet l’écran arrière est e-ink pour économiser de l’énergie, ramassant le gant du Yotaphone éteint.

Le mécanisme coulissant ajoute de la complexité à la conception, bien qu’en réalité cela ressemble juste à un appareil pour cacher les caméras maintenir l’esthétique du smartphone, oubliant donc les capteurs intégrés sous l’écran qui ont encore besoin de se développer et ont laissé des doutes sur leur qualité.

Le design est clair qu’il est extravagant, étrange je dirais, mais il est visuellement attrayant et promet beaucoup de fonctionnalités ramenant l’écran non seulement à l’avant, mais à l’ensemble du smartphone. Sans aucun doute, les doutes ici, qui valent la redondance, seraient comment protéger un mobile de ce typeEh bien, il faudrait dire adieu aux boîtiers de protection arrière.

En outre, le mécanisme coulissant que beaucoup trouvent discutable, certainement oui est logique si elle est explorée pour ajouter de la valeur et des options utiles pour l’utilisateur, quelque chose que Nokia avait l’intention de faire avec la réédition jamais vue du N95 en intégrant un haut-parleur de meilleure qualité avec l’audio Dolby et les caméras dans ce mécanisme.

En tout cas, nous l’avons déjà dit, la première question est de savoir comment protéger un tel mobile, et la seconde comment Samsung allait se développer un système intelligent capable de reconnaître et de rejeter les touches de la paume sur la lunette arrière, en acceptant les frappes que nous voulons faire.

Ne t’inquiète pas pour l’instant, c’est peu probable, nous verrons cela se réaliser de si tôt, moins alors que la technologie n’avance pas assez, alors calmez-vous et bonnes paroles … Nous avons également trouvé les mobiles pliants bizarres il y a quelque temps!

