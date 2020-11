Genshin Impact: Fuites de personnages pour la mise à jour 1.2?

La mise à jour 1.1 n’a été publiée que récemment, et les yeux de tous sont déjà fixés sur ce qui va arriver avec la prochaine mise à jour, 1.2, qui devrait arriver en décembre. Les mineurs de données travaillent déjà dur pour trouver des fuites cachées dans cette dernière. mise à jour 1.1 publiée pour Genshin Impact, et il semble que certains aient trouvé 8 nouveaux personnages potentiellement à venir dans la prochaine mise à jour 1.2 ou au-delà.

Bien que cette information ait été publiée sur le sous-programme Genshin Impact, tout est sujet à changement, surtout quand il semble que les gens ne sont pas trop satisfaits de la répétition des mêmes types d’armes et d’éléments. Si ces informations sont entièrement correctes, nous verrons trois utilisateurs d’Hydro Catalyst, puis trois utilisateurs de Pyro Polearm au lieu de mélanger plus soigneusement les types d’armes et d’éléments.

Nouveaux personnages – prétendument – datés de CBT de Genshin_Impact

De gauche à droite: Hu Tao (patron du salon funéraire qui ne s’entend pas avec Qiqi). C’est une Polearm Pyro de Liyue comme Xiangling. Mimi est un Hydro Catalyst d’Inazuma. Yunjin est un Geo Polearm de Liyue comme Zhongli. Yaoyao est le premier personnage de Dendro dont nous savons qu’il est jouable, c’est une Catalyst de Liyue qui, je pense, a étudié avec Xiangling ou travaille dans un restaurant rival ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement. Elle s’entend très bien avec Qiqi. Sayu est un Anemo Claymore d’Inazuma. Tohama est un autre Pyro Polearm, celui-ci également d’Inazuma. Ensuite, les deux derniers sont soit: Shenli, un Cyro Claymore de Liyue puis Rosaria, un Cyro Polearm de Mondstatd, ou leurs noms sont l’inverse. Je ne me souviens plus lequel est lequel.

À partir de ces informations, beaucoup de ces personnages viennent d’Inazuma, qui aurait été publié avec 1.1 bien qu’il ait été rapidement démystifié. Cependant, nous savons grâce à miHoYo qui a publié sa feuille de route pour Genshin Impact, que nous avons dans nos notes de mise à jour 1.1, qu’un nouveau domaine arrive dans la version 1.2. Cette nouvelle zone s’appelle la montagne de neige de Longji.

Il est très douteux que la région Electro soit basée dans les montagnes enneigées, nous pensons donc que de nombreux personnages viendront quand Inazuma tombera chaque fois qu’il le fera. De plus, laisser tomber plus de 8 personnages dans la prochaine mise à jour et ceux que nous connaissons sur Albedo et Ganyu semble être un gaspillage. Pourquoi doubler le nombre de personnages à venir alors que seulement 4 sont sortis avec 1.1, Childe, Zhongli, Diona et Xinyan?