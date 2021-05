Critique: Subnautica: Sous zéro (PS5) – Le monde ouvert aquatique est plus cool que cool

Subnautica: Below Zero est un jeu de commodité. Ce suivi glacial du bac à sable de survie en mer de Unknown Worlds souscrit au même plan que son prédécesseur de 2017, vous plongeant dans un monde aquatique ouvert et vous souhaitant de l’explorer. Où vous allez et comment vous y rendre dépend entièrement de vous.

Bien qu’il y ait une histoire vague à suivre impliquant des sociétés louches et des frères et sœurs disparus, l’objectif principal de cette sortie dans l’Arctique est l’extraction de matériaux qui vous assureront une survie plus simple. Vous commencerez la campagne avec un peu plus qu’une combinaison et de la volonté, mais en rationalisant lentement vos pratiques de récupération, vous vous retrouverez avec une métropole sous-marine tentaculaire.

Presque tout ce que vous faites au cours de cette aventure de plus de 35 heures contribue à votre objectif global de survivre plus longtemps dans des eaux de plus en plus profondes et dangereuses. Vous devrez gérer vos signes vitaux tout au long, en cuisinant des fruits de mer, en buvant de l’eau filtrée et – peut-être le plus important de tous – en respirant de l’oxygène.

Il existe ici des systèmes de risque / récompense intéressants: la salaison de la viande avec du sel aide à la préserver et à conserver sa valeur nutritionnelle, mais augmente également le besoin d’hydratation. Cependant, au fur et à mesure que vos recherches progressent, vous débloquerez des plans uniques qui vous feront gagner du temps et des efforts, comme une lame chauffée qui tue et cuit simultanément la faune pendant que vous êtes en déplacement. Une option de jeu alternative supprime les indicateurs de faim et de soif, mais vous devrez toujours réguler votre prise d’air.

Quel que soit le mode que vous sélectionnez, c’est ce style de jeu carotte sur le bâton qui rend la simulation de plongée sous-marine si plus attrayante. Le titre vous taquine constamment avec de nouvelles constructions alléchantes qui vous faciliteront la vie, vous permettant de vous lancer dans des expéditions encore plus aventureuses à la recherche de ressources plus rares. Soudain, vous submergez des centaines de mètres pendant des minutes à la fois, parcourant le fond marin à la recherche d’éléments intéressants.

La boucle ne sera pas pour tout le monde, mais la beauté est que deux parties ne seront jamais identiques. Vous êtes vraiment libre de progresser à votre guise, alors que votre objectif soit de construire une combinaison de crevettes sous-marine Iron Man-esque et de marcher au fond de l’océan ou de vous concentrer sur votre appareil respiratoire pour plonger plus profondément, c’est à vous de décider.

Il y a une profonde satisfaction à obtenir en forgeant votre propre habitat aquatique, et nous avons fini par passer beaucoup de temps à personnaliser l’intérieur à notre guise avec des affiches et des pots de plantes. Mais au-delà de la décoration, les bases abritent également des composants de jeu critiques, tels que des stations de charge de batterie et des salles de numérisation.

En plus de votre temps sous l’eau, vous devrez explorer des installations glaciales sur terre. La régulation de la température remplace l’oxygène lorsque vous trappez des icebergs, mais vous pouvez fabriquer des motos et des combinaisons froides pour vous assurer de ne pas vous sentir comme un poisson hors de l’eau. Le mélange d’océans tropicaux et d’îles glaciaires se complète bien et en fait un lieu d’un autre monde que vous voudrez explorer.

Le jeu a l’air et sonne vraiment bien, aussi, avec de merveilleux effets visuels – comme lorsque le grésil perce la surface de la mer et que la foudre est réfractée à travers l’eau. Le titre cible 60 images par seconde par défaut sur la PS5, bien qu’il tombe régulièrement en dessous. Vous pouvez opter pour une alternative de résolution plus élevée, mais la limite de 30 images par seconde ne justifie pas la bosse en détail.

Il est difficile de ne pas être absorbé par votre environnement. Bien que l’océan ne soit pas particulièrement vaste en termes de superficie, il est profond, avec des réseaux de grottes complexes et des biomes uniques à explorer. Notre seule vraie critique est que, avec très peu de points de repère reconnaissables, il est trop facile de se perdre – et c’est même lorsque vous avez conçu certains des outils de navigation conçus pour vous aider à trouver votre chemin.

Ceci est particulièrement frustrant lorsque vous recherchez un élément ou une ressource en particulier; vous vous souvenez peut-être très bien de l’exploiter dans le passé, mais à moins que vous n’ayez spécifiquement placé une balise pour marquer l’emplacement, vous pourriez vous retrouver à nager en rond pendant des heures avant de redécouvrir la région. Personnellement, nous avons passé beaucoup de temps à parcourir Google pour trouver des réponses. L’interface utilisateur peut également être inutilement compliquée.

Heureusement, le DualSense s’en sort mieux, avec le retour haptique vous permettant de ressentir l’impact de toutes les bosses ou éraflures que vous pourriez subir sous l’eau. Nous aimons particulièrement la façon dont les déclencheurs adaptatifs ont été programmés subtilement, ce qui ajoute de la satisfaction à l’activation des lampes de poche et à d’autres opérations de base.