Sam Worthington s’ouvre sur Avatar : La voie de l’eau : « C’est époustouflant »

L’acteur Sam Worthington s’est enfin confié sur son expérience sur les plateaux de Avatar suite, maintenant intitulée, Avatar : la voie de l’eau. Worthington a joué le rôle principal de Jake Sully, un ancien Marine handicapé choisi pour le programme Avatar, dans le premier film. Bien que sa mission soit de s’initier à la tribu Na’vi résidente et de transmettre des informations à ses supérieurs, il change plus tard d’avis et de camp avec la tribu lorsque les humains prévoient de faire paître leur forêt sacrée.

Après treize ans du film le plus réussi de tous les temps, Worthington revient à son meilleur rôle à ce jour. Après une longue attente, lors du panel CinemaCon, James Cameron a révélé le titre et la date de sortie de la première suite. Pour la première fois, Worthington a rendu public ses premières expressions sur la suite à venir et la nouveauté dans la représentation de son personnage des années plus tard.

FILM VIDÉO DU JOUR

S’adressant à Variety, Worthington a déclaré:

Quand j’ai fait le premier, j’avais 30 ans. Et quand le second sortira, je vais pousser les 50.

En plaisantant sur son âge et l’écart entre les deux films, Worthington a ajouté,

Dans le premier, j’étais en fauteuil roulant, vous savez. Et au moment où nous arriverons au quatrième et au cinquième, je serai peut-être en fauteuil roulant au moment où nous pourrons le faire. C’est formidable de faire partie d’une famille aussi incroyable et d’avoir cette longévité.

C’était toute une observation de Worthington; après tout, il a fallu treize ans au film pour préparer une suite. Mais, pour défendre l’écart, le scénario et le décor du film justifient évidemment le temps qu’il a fallu pour que la suite sorte. Tout d’abord, Cameron a travaillé cordialement sur non pas une, mais quatre suites, filmant des séquences simultanément pour s’assurer que les suites sont publiées dans les deux ans prévus l’une de l’autre.

De plus, étant donné que la technologie que l’équipe créative a spécialement conçue pour les séquences sous-marines est trop complexe et nécessite une exécution minutieuse, il n’est pas surprenant que le film arrive si tard. Fait intéressant, Cameron avait révélé plus tôt que son premier film Avatar était également en développement depuis Titanic, mais il a fallu du temps pour que la technologie rattrape sa vision.





​​​​​​

Worthington qualifie le projet visionnaire de Cameron de « merveilleux »





Ateliers du 20ème siècle

Parlant de la façon dont Cameron travaille avec son équipe que ce dernier a gardé ensemble pour les productions des quatre suites, Worthington a fait l’éloge de Cameron et de son équipe créative, en disant:

Jim est un homme très loyal, et il garde les mêmes personnes à bord, mais je ne suis qu’un tout petit rouage là-dedans. Il y a une grande équipe créative derrière, et d’après ce que j’ai vu, c’est époustouflant et merveilleux ce qu’ils proposent.

Après avoir été interrogé sur ses attentes à l’égard du film, Worthington a demandé,

C’est un film de Jim Cameron, mec, qu’en penses-tu ?

de Cameron Avatar : la voie de l’eau promet l’expérience 3D la plus immersive et ses premières images de CinemaCon font allusion à la même chose. Avatar : la voie de l’eau et sa suite plongera dans l’expansion de Pandora et présentera des histoires d’autres tribus qui résident sur la planète, dont certaines ont rejoint Jake dans sa lutte contre l’invasion du colonel Quaritch.

Juste comme Avatar, James Cameron repousse les limites de la production cinématographique et de l’expérience cinématographique avec les suites. Aux côtés de son équipe créative, Cameron a réuni avec succès le casting original de stars avec Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Giovanni Ribisi, Joel David Moore et Dileep Rao, tandis que Kate Winslet, Cliff Curtis, Vin Diesel et Michelle Yeoh se joignent en tant que nouveaux membres.

Avatar : la voie de l’eau sortira le 16 décembre 2022, tandis que Avatar 3 sortira le 20 décembre 2024. Les quatrième et cinquième films de la série sont prévus pour 2026 et 2028.





Disney reporte deux films MCU 2023

Lire la suite





A propos de l’auteur