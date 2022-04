Qu’est-il arrivé à la relation d’Henry Cavill qui a déçu ses fans

célébrités

L’année dernière, Henry Cavill a confirmé sa cour avec Natalie Viscuso et a déçu des milliers de fans qui voulaient continuer à le voir comme un célibataire convoité. Mais que s’est-il passé maintenant entre elle et l’acteur ? On vous dit !

La course de Henry CavillC’est l’une des plus applaudies d’Hollywood. L’acteur a acquis une renommée internationale lorsque a joué Superman à Warner Bros., mais petit à petit, il montrait qu’il était prêt pour différents rôles. En fait, l’un de ses plus grands succès est Le sorceleurla série Netflixoù il donne vie au protagoniste, Geralt de Rivqui diffère complètement de super-héros dc.

Et, malgré le fait qu’il ne brille plus en tant que Superman en raison du fait que Warner a décidé l’année dernière de ne plus l’avoir, Henry Cavill continue de triompher dans l’industrie. Eh bien, non seulement il continue à diriger Le sorceleurmais aussi étoiles Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et a des milliers de projets devant lui. Mais, la vérité est que, comme toutes les stars, l’acteur a dû payer le prix de la gloire.

En d’autres termes, ce qu’on appelle « le prix de la gloire », c’est de voir sa vie privée devenir un objet d’intérêt public. Pour cette même raison, il a dû défendre sa petite amie, Natalie Vicuso, après avoir vu comment elle a été attaquée par ses fans après avoir confirmé leur relation. Via Instagram, l’acteur a demandé que les commentaires malveillants cessent et a demandé à ceux qui se disent abonnés de respecter leurs décisions car ils n’ont pas le droit de s’immiscer dans leur vie.

Toutefois, après cette publication, rien n’indiquait davantage que Henry Cavill était toujours en couple avec Viscuso. Sur son compte Instagram, il n’est plus apparu avec elle, et aucune photo n’a été divulguée ensemble. C’est pourquoi certaines rumeurs d’une crise dans leur relation ont commencé à émerger. Cependant, la vérité est que l’acteur britannique s’apparente à garder son profil bas et ne montre généralement pas sa vie sur les réseaux.

A tel point qu’après avoir vu comment ils s’en sont pris à sa compagne, il est probable qu’Henry ait préféré garder son amour hors des projecteurs médiatiques pour éviter de subir à nouveau des commentaires déplacés. De plus, il est à noter que Le 10 avril, cela faisait un an qu’ils confirmaient leur amour et, de même, elle a partagé des photographies qui les placent au même endroit.

De plus, le 30 mars, elle a partagé un cliché d’Henry Cavill avec son chien, un bouledogue français qu’ils chérissent tous les deux. C’est-à-dire que cela montre clairement que les rumeurs de crise ne sont que des commérages sans fondement et l’acteur et le producteur sont toujours plus ensemble que jamais. Même si, bien sûr, ils préfèrent ne pas trop se montrer.

