Brad Pitt et Henry Cavill détrônés : il y a un nouveau coup de cœur

Il y a beaucoup d’acteurs hollywoodiens qui, en plus de réussir devant les caméras, sont considérés comme des hommes de premier plan dans le monde et Brad Pitt C’est l’un d’entre eux. Dans les années 90, lorsqu’il a commencé sa carrière, il était considéré comme l’un des interprètes les plus prometteurs de sa génération. Et, dit et fait, mais en même temps, ses traits et ses caractéristiques physiques ne sont pas passés inaperçus.

Brad Pitt en tant que jeune homme. Photo : (Getty)



De même, au fil des années, Brad Pitt a continué à se positionner comme l’un des plus mignons de l’industrie. Mais, plus tard, avec le renouvellement des acteurs à travers le monde, certains sont arrivés qui ont même réussi à le détrôner, comme Henry Cavill. Connu pour donner vie à Superman et Geralt de Rivia dans Le sorceleurLe Britannique a été catapulté à la renommée internationale pour sa polyvalence, mais, comme Pitt, son apparence physique a toujours été très admirée.

Henry Cavill à ses débuts. Photo : (Getty)



Cependant, maintenant, dans une nouvelle liste de « Les hommes les plus beaux du monde« Brad et Henry ont été détrônés par un chanteur de BTS. Il s’agit de Kim Tae-hyung, plus connu sous le nom de V, qui selon Best Toppers est au dessus de ces deux acteurs. De plus, le chanteur de K-pop surpasse également des personnalités comme Robert Pattinson et Chris Evans.

Kim Tae Hyung. Photo : (Getty)



Mais, ce n’est pas la première fois que Pitt voit la concurrence chez les jeunes de BTS puisque, il y a quelque temps, on savait qu’un des membres du groupe est considéré, justement, « le nouveau Brad Pitt”. Comme il s’est passé, Jimin a été vu par beaucoup de personnes très similaires à l’ex-mari d’Angelina Jolie et, maintenant, un membre du même groupe détrône l’acteur.

La liste des hommes les plus beaux du monde :

1. Kim Taehyung

2. Brad Pitt

3. Noé Mills

4. Robert Pattinson

5. Omar Borkan Al Gala

6. Hrithik Roshan

7. Justin Trudeau

8. Tom Cruise

9. Chris Evans

10. Henri Cavill