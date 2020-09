"Saleté 5" reporté à nouveau – sortie maintenant en novembre

« Dirt 5 » devrait se rapprocher de la nouvelle génération de consoles – du moins en ce qui concerne la date de sortie: l’éditeur a à nouveau repoussé le coup d’envoi du jeu de course – à début novembre.

« Dirt 5 » sortira le 6 novembre sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu de course viendra également sur la prochaine génération de consoles. Quand exactement n’est pas clair. Les fans de la série peuvent s’attendre à une sortie avant Noël.

Le développeur et éditeur Codemasters a annoncé la nouvelle de la sortie reportée dans un communiqué de presse et a également déclaré la raison de la date de lancement ultérieure: toutes les versions du jeu peuvent désormais être publiées dans un délai plus court. Cela devrait signifier un peu moins de travail pour toutes les personnes impliquées – et pour les acheteurs de consoles de nouvelle génération qu’ils n’ont pas à rester longtemps sur des charbons ardents.

« Dirt 5 » veut utiliser la version de nouvelle génération

Dans une interview avec VGC, Frank Sagnier, PDG de Codemasters, a déclaré qu’ils voulaient profiter de la version de nouvelle génération. Il est fort possible que les nouvelles consoles en bénéficient également – après tout, « Dirt 5 » a été élu meilleur jeu de course à la Gamescom 2020. Peut-être même qu’un ensemble de titres et de console sortira – tout est toujours ouvert.

En tout cas, il est clair que Sony et Microsoft ainsi que Codemasters spéculent beaucoup sur les affaires de Noël avec leurs dates de sortie. Dans le sens: bonne attente pour novembre et la période (pré-) Noël.