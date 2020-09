EMUI 11 arrive – et votre réfrigérateur l’aimera

Huawei présentera bientôt la mise à jour d’EMUI 11. Dans le même temps, il devrait également y avoir un grand nombre de nouveaux appareils lors de l’événement. Mais non seulement les smartphones comme le Huawei Mate 40 Lite sont possibles – le sujet des maisons intelligentes sera également au centre de l’événement.

Cet événement aura lieu le 10 septembre 2020, rapporte GizChina. Huawei l’a officiellement confirmé avec un teaser. La Huawei Developers Conference (HDC 2020) commence ce jour – un bon moment pour donner un aperçu de EMUI 11. Apple et Google utilisent également généralement leurs conférences de développeurs pour présenter la prochaine version de leurs systèmes d’exploitation mobiles.

Le smartphone dans la maison intelligente

En plus d’une référence à EMUI 11 et à un smartphone, le teaser contient également de nombreux autres appareils. Un micro-ondes, un réfrigérateur, la climatisation et une télévision peuvent être vus. Le texte est vaguement traduit: « Les smartphones ne sont pas que des smartphones. Que peuvent-ils être d’autre? »

La photo indique que Huawei prévoit une sorte de système cloud pour la maison intelligente. En raison également de la taille du smartphone sur la photo, il est probable que le téléphone mobile jouera un rôle central. La société pourrait également présenter le Huawei Mate 40 Lite en tant que matériel réel. De plus, il est probable que le constructeur annoncera au moins quand le Huawei Mate 40 sera présenté.

EMUI 11 sans Android 11?

On ne sait pas encore quels smartphones recevront la mise à jour vers EMUI 11. Très probablement, cependant, les appareils autour du Huawei P40 lui appartiennent; Les utilisateurs de Huawei P30 and Co. peuvent probablement attendre avec impatience la mise à jour de l’interface utilisateur. Les autres candidats sont tous les appareils de la série Huawei Mate 30.

On ne sait toujours pas comment le différend commercial entre la Chine et Huawei affectera en détail EMUI 11. La dernière exemption a expiré à la mi-août 2020 – les entreprises américaines ne sont plus autorisées à négocier avec Huawei, au moins jusqu’en mai 2021. Cela affecte également le logiciel: les services Google tels que le Play Store sont interdits et les mises à jour Android ne sont plus autorisées. facilement disponible. La mise à jour vers EMUI 11 viendra initialement sur votre smartphone Huawei sans Android 11. Nous en saurons probablement plus le 10 septembre.