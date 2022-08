Rust August présente un éclairage amélioré, plus de fonctionnalités de rail et d’autres modifications

Le PDG de Bandai Namco a déclaré que Blue Protocol devrait être anticipé peu après cette année. Maintenant que Hiroshi Yoshida est le directeur général de l’entreprise, j’ai à nouveau officiellement choisi de certifier la même chose.

Il est maintenant évident que Bandai Namco est en train de remanier sa division en ligne, mais seulement si la raison d’une telle décision était inconnue auparavant. En fait, c’est la raison pour laquelle ils donnent une terminologie aussi ambiguë et sont incapables d’élaborer.

Récemment, le développeur a révélé le patch d’août pour Rouillerqui, comme beaucoup de ces versions, comprend une variété d’ajustements.

Deux nouveaux objets jetables, un flash bang et un cocktail Molotov, ont également été inclus. De plus, l’éclairage général a été amélioré et des changements ont été apportés à la qualité de vie, tels que des boiseries mises à jour et la facilité d’escalader les falaises. Les modifications apportées au système de rails de surface sont probablement parmi les changements les plus significatifs de cette version.

Bien qu’il s’agisse simplement d’une «preuve de concept» lors de son introduction, la fonctionnalité ferroviaire de Rust a été implémentée en avril, et cette dernière version a apporté plusieurs améliorations.

Pour commencer, la région de Trainyard de la carte dispose désormais d’une connexion ferroviaire et a reçu sa propre tour. Quelques modifications ont également été apportées aux embranchements de chemin de fer, qui peuvent désormais produire des wagons qui ne peuvent pas être chargés de minerai comme le fer ou le soufre, de carburant ou même de butin.

La puissance du moteur Work Cart a été réduite, selon l’article sur la page Steam du jeu. Facepunch semble désireux de faire avancer les choses dans son titre dur.

Pour mettre à jour pour juillet, War Combat a pu être plus équilibré grâce à diverses optimisations de chargement, ainsi qu’à la cavalerie habituelle de corrections de bugs et d’améliorations générales.

De plus, le groupe se prépare pour une compétition sur la guerre mondiale le 9 août impliquant de nombreux streamers Twitch du monde entier.