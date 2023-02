Où regarder Demon Slayer saison 2 : Kimetsu no Yaiba

Animé

La deuxième saison de Kimetsu no Yaiba a reçu de nombreuses distinctions et vous devez la regarder avant l’arrivée de l’adaptation du nouvel Arc. Voyez où il est disponible !

© UfotableOù regarder la saison 2 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba.

L’industrie de l’anime compte actuellement plusieurs représentants, mais l’une des séries les plus remarquables de ces dernières années est Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba. Cette adaptation du manga de Koyoharu Gotouge est arrivée en 2019 et a rapidement attiré l’attention des téléspectateurs, donc d’autres sorties comme un film et une deuxième saison ont suivi. Où pouvez-vous voir les derniers épisodes diffusés ?

Après les premiers chapitres, l’histoire se poursuit avec le film qui couvre la Arc de train infini. La deuxième tranche était chargée de porter le Arc du quartier des divertissements, où Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke s’infiltrent dans des quartiers urbains, où les gens ne savent rien des démons. C’est pourquoi les chasseurs rejoindront Tengen Uzui, Hashira du Son, pour l’aider à retrouver ses épouses.

+Où regarder la saison 2 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

La première partie de l’émission est devenue populaire en étant disponible sur le service de streaming Netflix, mais pour différentes raisons, elle n’a jamais été mise à jour avec le reste de l’intrigue. Cependant, vous n’avez pas à vous inquiéter, car tu peux trouver Kimetsu no Yaiba et sa deuxième saison complète sur la plateforme Crunchyrolloù les utilisateurs Premium profiteront de leurs prochains épisodes une heure après leur arrivée au Japon.

Dans le Arc de train infini, les téléspectateurs et le reste des Piliers ont appris la mort de Kyojuro Rengoku après avoir combattu Akaza, qui rencontre Muzan et jure de tuer le reste des tueurs de démons. Tanjiro va rendre visite à Shinjuro, le père de Rengoku, et accomplit ainsi la dernière chose qu’il a dite à la Hashira du Feu. Quelques mois plus tard, le jeune Kamado et ses compagnons ont leur prochaine mission : infiltrer le quartier chaud de Yoshiwara avec Tengen Uzui.

Vous devez être au courant de cette histoire, puisque le nouveau film sortira le 4 mars « En route pour le village des forgerons » au Mexique et à partir du 9, il atteindra le reste des cinémas d’Amérique latine. C’est un film qui rassemble les deux derniers chapitres de la Arc du quartier des divertissements ainsi que le premier épisode de la troisième saison, qui couvre la Arche du village des forgerons avec les piliers Muichiro Tokito et Mitsuri Kanroji.

