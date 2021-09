Russell T. Davies revient en tant que showrunner de Doctor Who

« Doctor Who » se prépare à des changements radicaux dans sa 14e saison de l’ère moderne de la franchise, qui sera active au début des célébrations du 60e anniversaire. Après avoir confirmé le départ de Chris Chibnail de son poste de showrunner (avec Jodie Whittaker comme plomb), une vieille connaissance est sur le point de revenir dans la série.

Il n’y a pas encore de confirmation sur qui sera la nouvelle incarnation de Doctor Who, cependant, le poste de showrunner dans la série sera repris par Russell T. Davies, responsable du retour du personnage à la télévision en 2005, établissant de nouveaux concepts. qui façonnera le canon d’une nouvelle génération de Whovians.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars: Visions » ne fait pas partie du canon officiel de la saga

Davies serait chargé de présenter Christopher Eccleston dans le rôle du seigneur de la dernière fois pour le remplacer plus tard par David Tennant dans la deuxième saison de la série. Il serait également responsable de la création des séries dérivées « Torchwood » et « The Sarah Jane Chronicles ». Son travail dans la franchise se terminera en 2010, étant remplacé par Steven Moffat.

A travers un communiqué diffusé par la BBC aujourd’hui, il a été révélé que Russell T. Davies fera « un retour explosif à l’écran pour célébrer le 60e anniversaire de Doctor Who en 2023 », continuant à commander la série après cet événement si particulier. Ce séjour prolongé pour le créateur de la série suggère qu’il pourrait avoir une grande influence lors du choix de la nouvelle incarnation après le départ de Whittaker.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Soprano : Pourquoi Don’t Stop Believin sonne-t-il à la fin ?

Russell a construit le bâton qui lui sera rendu. Doctor Who, la BBC, l’industrie au Pays de Galles, et soyons honnêtes, tout le monde dans le monde a toutes les raisons d’être très excité pour ce qui va arriver », a déclaré Chibnall, qui assure qu’il continuera à être un fidèle spectateur de la séries.

La déclaration de Chibnall ne doit pas être considérée comme une exagération. Après tout, Russell T. Davies était responsable de la création de personnages emblématiques de la série, tels que le capitaine Jack Harkness (joué par Jon Barrowman), ainsi que de la présentation de Martha Jones (Freema Agyeman), Donna Noble (Catherine Tate) ou Rose Tyler. (Billie Piper). Pendant ce temps, la série se prépare toujours pour sa 13e saison.