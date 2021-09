La bande-annonce n°2 de Benedetta entraîne une nonne perturbée dans une histoire d’amour interdite

IFC Films a sorti une nouvelle bande-annonce pour Benedetta, le dernier long métrage de Paul Verhoeven. Racontant l’histoire vraie d’une histoire d’amour entre religieuses dans un couvent italien au XVIIe siècle, le titre a été présenté pour la première fois en juillet au Festival de Cannes 2021 où il était en lice pour la Palme d’Or. Le film est maintenant prévu pour une sortie plus large le 3 décembre, et vous pouvez consulter le nouveau teaser ci-dessous.

Le synopsis officiel de Benedetta se lit comme suit: « Une religieuse du XVIIe siècle en Italie souffre de visions religieuses et érotiques dérangeantes. Elle est assistée par un compagnon, et la relation entre les deux femmes se transforme en une histoire d’amour romantique. D’après Judith C. Brown Actes impudiques : la vie d’une nonne lesbienne dans l’Italie de la Renaissance. »

Paul Verhoeven dirige Benedetta à l’aide d’un scénario co-écrit avec David Birke. Saïd Ben Saïd, Michel Merkt et Jérôme Seydoux ont produit. Le film met en vedette Virginie Efira, Charlotte Rampling, Lambert Wilson, Daphne Patakia, Olivier Rabourdin et Hervé Pierre.

Avant sa première, Verhoeven a présumé Benedetta susciterait une certaine controverse. Cela ne l’a pas dissuadé de faire le film, car il s’est bien habitué à la controverse sur la base de certaines de ses versions précédentes. Même ainsi, cela a rendu la production un peu plus « difficile », et il n’était pas tout à fait sûr de la façon dont le produit fini allait être reçu.

« Vous vous retrouvez dans une situation avec un film en sachant que pour certaines personnes, ce sera difficile », a déclaré Verhoeven à Indie Wire. « J’ai réalisé que les gens pouvaient se sentir provoqués par ça, oui, bien sûr, je savais, mais vous ne savez pas à quel point. Je savais avec Showgirls, Instinct primaire, et Spetter, il y aurait polémique. Vous avez fait le film. Mais je savais ce que les gens pensaient, le film était là, je n’ai pas eu à attendre un an et demi pour attendre ce que les gens pensaient. C’était difficile. »

Heureusement, le tournage s’est avéré être une explosion pour toutes les personnes impliquées, comme l’a ajouté Paul Verhoeven : « Tout le monde s’est amusé, même les actrices. Tout le monde a aimé travailler dessus, tout le monde est venu sur le plateau avec plaisir, et il n’y a eu aucun problème, tout le monde s’avançait pour l’améliorer. Le plaisir n’était pas de rire, tout le monde se sentait tellement motivé pour venir voir le réalisateur ou l’assistant réalisateur – « nous avons une autre solution ici » – tout est vraiment ouvert et démocratique. Tout le monde est venu avec des idées. Je me suis amusé. Ce n’était pas rire, c’était le plaisir de faire quelque chose comme ça. Parfois, l’histoire était drôle, oui. »

Outre les titres susmentionnés, Paul Verhoeven est également connu pour avoir réalisé des films populaires comme RoboCop, Rappel total, patrouilleurs de l’espace, et homme creux. Son dernier film, Elle avec Isabelle Huppert, est sorti en 2016 avec un grand succès, ce qui a valu à Huppert une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice. Quant à la suite, le cinéaste a déclaré qu’il travaillait sur un remake d’une série télévisée d’un livre de Guy de Maupassant intitulé Bel Ami, sur un homme qui monte de plus en plus haut dans le monde de la télévision en ayant des aventures avec des femmes qui sont au-dessus de lui.

celle de Paul Verhoeven Benedetta devrait ouvrir dans les salles le 3 décembre 2021.

