Samsung a créé le meilleur étui pour casque jamais conçu

Ces étuis Samsung pour vos écouteurs imitent le look des téléphones légendaires

Comme nous l’avons déjà dit à plus d’une occasion, les écouteurs sans fil sont les accessoires les plus populaires que nous pouvons acquérir pour conserver notre société de smartphones.

Ils sont confortables de ne pas avoir de câbles, élégants et leur qualité sonore plus qu’exceptionnelle au point que il y a peu de gens que l’on voit dans la rue avec des écouteurs conventionnels.

Les écouteurs sans fil sont nombreux et de prix différents. Certains plus chers comme les AirPods, d’autres avec des prix de contenu plus élevés comme Huawei FreeBuds Pro mais de grande qualité et d’autres beaucoup moins chers comme ceux des marques Xiaomi ou realme.

Bien sûr, si vous voulez avoir le meilleur étui pour casque jamais créé, soyez prudent avec ce que Samsung vient de présenter parce que cela vous laissera complètement amoureux.

C’est l’étui casque que vous allez vouloir oui ou oui

Quelques jours après que Samsung nous ait montré dans la société ses nouveaux terminaux Samsung Galaxy S21 et avec lesquels il veut répéter le succès obtenu avec ses prédécesseurs, Il semble que la firme souhaite également se développer sur le marché des écouteurs sans fil.

Près de la moitié des écouteurs bluetooth vendus aujourd’hui proviennent d’Apple ou de Xiaomi mais Samsung veut aussi sa part de gâteau grâce à ses Galaxy Buds Pro, et pour cela il a présenté une nouvelle ligne d’accessoires pour ces écouteurs et cela honnêtement, ils raviront toutes les personnes âgées ou les amateurs de vintage.

Ce sont des étuis de chargement en forme de mobile rétro avec un couvercle qui en plus de protéger les écouteurs, leur donne un look unique et inimitable. Parce qu’il existe des étuis pour écouteurs, mais en effet aucun n’est aussi cool et cool que ceux de la société sud-coréenne.

Comme le rapporte Gizmodo, il s’agit d’une paire de couvertures qui Ils imitent la forme des légendaires mobiles Samsung Anycall T100 et Anycall E700. Malheureusement – et pour le moment – les deux étuis ne sont disponibles qu’en Corée du Sud et coûtent environ 30 €, ce qui, bien que ce soit beaucoup d’argent pour un étui pour écouteurs, la vérité est que s’il est vendu dans notre pays, beaucoup nous n’avons pas pu résister à leur achat. Putain de nostalgie!

