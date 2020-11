Rod Wave réfléchit à la nouvelle chanson « All Week »

L’un des jeunes rappeurs les plus émotifs du jeu, Rod Wave, originaire de Floride, est capable de tirer profondément de son âme pour tout renverser dans le studio. Il traite ses séances comme s’il parlait avec un thérapeute, discutant d’un traumatisme passé et de la façon dont cela l’affecte encore aujourd’hui. À la suite de choses qui se sont produites dans le passé de Rod, il doit continuer à travailler 24h / 24 et 7j / 7, se distrayant avec son esprit créatif toute la semaine.

C’est la base du dernier single de Rod, qui est officiellement sorti maintenant.

Le rappeur partage de nombreuses images des coulisses, y compris de rares moments de repos dans un parc aquatique avec son équipe. L’artiste « Heart On Ice » passe par les mouvements pour celui-ci, glissant sur le rythme produit par ZachOnTheTrack, D. Major, et d’autres, pour sortir avec un autre disque mélodique qui s’ajoutera au catalogue croissant de pistes de dope de Rod.

Découvrez la nouvelle version ci-dessous.

Paroles de citations:

Trop sur mon cerveau, mec, cette douleur est profonde

Je suis sur cette boisson mais je ne peux pas dormir

Depuis 7 jours, j’y suis toute la semaine

Chasin ‘cette chaîne mais mon passé me poursuit

Ne me réserve pas à no show, je ne peux pas amener mon Glock dans cette chienne

DJ, arrête le rythme, qui a laissé un opp dans cette chienne?

Dites, qui a frappé la chaleur? Il fait chaud dans cette chienne

J’ai dit, qui a frappé la chaleur? Il fait chaud dans cette chienne