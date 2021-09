« Messe de minuit » : fin expliquée de la série Netflix

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Messe de minuit» (« Midnight Mass » dans sa langue d’origine) est une série d’horreur surnaturelle Netflix créée et réalisée par Mike Flanagan (« The Curse of Hill House » et « The Curse of Bly Manor »), et se déroule sur l’île de Crockett, un petit et communauté insulaire isolée, qui commence à vivre des événements miraculeux et des présages terrifiants après l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique et mystérieux.

La fiction avec Zach Gilford, Kate Siegel et Hamish Linklater commence avec Riley Flynn (Zach Gilford), rentrant chez lui après avoir purgé une peine pour la mort d’une jeune femme dans un accident de voiture causé par la conduite en état d’ébriété.

Mais il n’est pas le seul contraint de revenir, Erin Greene (Kate Siegel), sa chérie d’enfance, revient également pour échapper à son mari violent et protéger son bébé à naître. Peu de temps après, le Père Paul arrive pour remplacer le vieux Monseigneur Pruitt, apparemment malade après un pèlerinage à Jérusalem.

En peu de temps, le Père Paul gagne l’affection des insulaires et attire davantage de fidèles vers l’église Saint-Patrick. Même le fils du shérif Hassan (Rahul Kohli), qui est musulman, veut se convertir au christianisme après avoir appris les miracles du prêtre, notamment que Leeza (Annarah Cymone), la fille adolescente du maire Wade (Michael Trucco), Elle se lève de son fauteuil roulant et alors que Millie, la mère de Sarah Gunning (Annabeth Gish) se remet de ses maux se rajeunit progressivement. Cependant, derrière tout cela se cache un terrible secret.

Le père Paul cache un terrible secret (Photo : Messe de minuit / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA « MESSE DE MINUIT » ?

Le Père Paul et Monseigneur John Pruitt sont la même personne. Au cours de son pèlerinage, il s’est éloigné du groupe de touristes, s’est perdu dans le désert et s’est réfugié dans une ruine antique, où il a rencontré une étrange créature ailée qui a bu son sang. Le lendemain, le prêtre se réveilla rajeuni et, croyant que son agresseur était un ange, décida de l’emmener sur l’île Crockett pour partager le « miracle ».

Grâce au sang de cette créature, le Père Paul accomplit plusieurs « miracles », mais cela a un coût très élevé : un désir insatiable de sang, des changements inimaginables dans son corps et une sensibilité au soleil, il doit donc célébrer « Messe de minuit”.

Le premier à découvrir son secret est Riley, qui, après avoir été attaqué par la créature, revient à la vie. Cependant, loin de rejoindre le prêtre comme Bev Keane, Sturge et la portée l’ont fait, Flynn décide de tout raconter à Erin Greene pour qu’elle tente de s’échapper de l’île avec le plus de monde. Pour prouver son histoire, il prend pour voir le lever du soleil au milieu de la mer, et quand le soleil se lève, Riley se transforme en cendres.

Erin se tourne vers le Dr Sarah Gunning et sa mère, qui se méfient également du père Paul. Ensemble, ils tentent de quitter l’île, mais les alliés de Monseigneur Pruitt ont veillé à ce que personne ne quitte les lieux avant la messe de Pâques. Parce que?

Pendant la « Messe de minuit», L’ecclésiastique invite ses paroissiens à boire un puissant poison pour enfin accéder à la vie éternelle. Bien que certains doutent, l’apparition de « l’ange » les convainc et peu de temps après leur mort, ils se réveillent, car ils ont déjà bu du vin mélangé avec le sang de la créature. Le problème est qu’après leur résurrection, leur soif de sang devient plus forte et ils attaquent les autres, y compris leurs proches.

En voyant le massacre, John Pruitt se rend compte de son erreur, mais il est trop tard. Avec Bev aux commandes, les villageois transformés traquent ceux qui ont rejeté ce chemin et brûlent tout sur leur passage. Pendant ce temps, Erin, la mère de Riley et le shérif font de leur mieux pour empêcher ces créatures de quitter l’île et de détruire le monde.

Monseigneur Pruitt brûle l’église alors qu’il regarde sa fille Sarah mourir, le shérif et son fils incendient les abris, laissant ainsi les transformés sans endroit pour se cacher du soleil. A l’aube, tout le monde s’approche du bord de mer, se met à chanter et brûle comme l’île.

Le fanatisme de Bev lui a fait croire que tout ce qui s’est passé était l’œuvre de Dieu (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA « MESSE DE MINUIT » ?

Qu’est-il arrivé à la créature ? Erin a été attaquée par le vampire alors qu’elle essayait de brûler les abris, alors elle en a profité pour faire des trous dans les ailes de « l’ange ». Bien que cela ait empêché la créature de s’éloigner, cela ne signifie pas sa mort. Mais peut-être que les mots de Leeza sont un indice : « Je ne sens pas mes jambes. »

« Nous ne disons pas qu’il est mort », a déclaré le créateur Mike Flanagan à The Wrap. «Notre espoir était vraiment de dire que la concentration de Leeza dans son sang avait commencé à diminuer, qu’elle irait bien. Nous ne voulions pas que cela soit confirmé à propos de l’ange, de cette façon, vous ne pouvez jamais tuer le fanatisme.

Qui a survécu au « Messe de minuit« ? Seuls Leeza et le frère cadet de Riley ont réussi à échapper au massacre. Grâce à l’aide de ceux qui n’ont pas bu le poison, ils sont montés à bord d’un petit bateau et ont attendu l’aube au milieu de la mer.

Qui était le père de Sarah ? Pruitt avait une relation amoureuse avec Millie et était le père biologique du médecin de la ville. En fait, ils étaient la raison pour laquelle le prêtre a amené la créature sur l’île, il voulait empêcher l’amour de sa vie de mourir.