Coureurs, démarrez vos moteurs!

RuPaul a apporté une mise à jour importante à un emblématique Course de dragsters phrase pour être plus inclusive des concurrents trans et non binaires.

Tout le monde sait que depuis 11 ans, Ru a dit: « Messieurs, démarrez vos moteurs, et que la meilleure femme gagne », juste avant que les reines ne prennent la piste. Cependant, dans un clip de prévisualisation de la saison 13 (qui démarre le 1er janvier), Ru remplace la ligne par quelque chose de plus inclusif. Ru dit maintenant: « Coureurs, démarrez vos moteurs, et que la meilleure drag queen gagne! »

Les fans ont été ravis de la nouvelle mise à jour, qui inaugure un changement bienvenu et une reconnaissance pour les drag queens qui ne sont pas des hommes cisgenres. La saison 13 comprend en fait son premier concurrent masculin transgenre, Gottmik, tandis que deux reines non binaires (Bimini Bon Boulash et Ginny Lemon) figureront dans la prochaine deuxième saison de Drag Race UK.

RuPaul change le slogan emblématique de Drag Race pour être plus inclusif. Image: WOW Présente via YouTube

Ru a déjà eu des ennuis pour ses commentaires problématiques sur les reines non cisgenres. Lors d’une interview en 2018 avec The Guardian, il a déclaré: « Drag perd son sens du danger et son sens de l’ironie une fois que ce ne sont pas des hommes qui le font, car au fond, c’est une déclaration sociale et un grand f-you à la culture dominée par les hommes. . Alors pour les hommes de le faire, c’est vraiment du punk rock, parce que c’est un vrai rejet de la masculinité. » Depuis, il s’est excusé et a apparemment fait un effort pour être plus inclusif.

Pendant Toutes les étoiles 4, Ru a changé le slogan en « Mesdames et Messieurs, démarrez vos moteurs » à cause de Gia Gunn, qui était devenue une femme transgenre, depuis sa compétition dans la saison 6.

En 2014, l’insulte offensive « tranny » a été bannie de l’émission et l’année suivante Course de dragsters a regroupé le slogan «vous avez son courrier» après avoir été accusé d’être transphobe. Au lieu de cela, il a été remplacé par « elle a déjà fait les siens ».

