Les Messages RCS -Rich Communication Services- font parler les gens depuis plusieurs années. C’est une technologie qui va révolutionner le paysage de la messagerie instantanée et achèvera la disparition du SMS déjà dépassé. Il y a quelques mois, il a été annoncé que Google serait en charge de son déploiement sur Android, mais maintenant vous pouvez activer les messages RCS sur Android et discutez en temps réel avec vos contacts.

Dans un fil de discussion du célèbre forum Reddit, une astuce a été révélée qui permet aux utilisateurs d’activer le Messages RCS sur n’importe quel appareil Android et avec n’importe quel opérateur, afin qu’ils puissent discuter en temps réel avec leurs contacts sans frais. La seule exigence dont vous avez besoin est d’avoir un application qui vous permet de voir les activités Android et la version Dernière version bêta de Messages (peut être téléchargé sur Google Play).

Nous vous recommandons | Le SMS, mais bravo: tout ce que vous devez savoir sur RCS.

De plus, il est recommandé à l’utilisateur de déconnecter le WiFi avant de démarrer la configuration. Une fois que tout est prêt, il ne vous reste plus qu’à continuer une série d’étapes pour pouvoir activer les messages RCS sur Android. Le premier est démarrer le lanceur d’activité puis cliquez sur ‘Activités récentes’ puis choisissez dans le menu ‘Toutes les activités’.

Une astuce vous permet d’activer les messages RCS

La prochaine étape à franchir est trouver ‘Messages Android’, puis entrez-y et faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez ‘Définir les indicateurs RCS’ (com.google.android.apps.messaging.ui.appsettings.rcs.overrides.OverrideFlagsActivity). Ensuite, il suffit d’appuyer dessus, sélectionnez ‘ACS Url’ et dans le menu, cliquez sur «http://rcs-acs-prod-us.sandbox.google.com/». Une fois terminé, il est maintenant temps de suivre paramètres dans les messages Android, ce qui pourrait prendre environ trois minutes.

Si vous avez terminé tout le processus mais que cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez prendre quelques mesures supplémentaires. En premier lieu supprimer les données des ‘Services de l’opérateur’ et forcez l’arrêt des «Messages Android». À ce stade, vous devrez répéter les quatre premières étapes du processus, et dont nous avons discuté précédemment. Une fois complété, sélectionnez OTP Pattern et, dans le menu, cliquez sur « Your sMessenger sverification scode sis sG – (d {6}) ».

Une fois ces étapes terminées, vous trouverez un message similaire au précédent pour activer RCS dans le client officiel et, une fois installés, certains paramètres apparaissent dans Messages. Une astuce avec laquelle vous pouvez activer les messages RCS sur Android, mais dépêchez-vous, car il est plus que probable que Google a fini par fermer cette possibilité ne pas être quelque chose d’officiel.

