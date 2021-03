"Rouiller" sur PS4 et Xbox: les versions de console commencent en mai

Les propriétaires de console peuvent enfin se battre pour la survie nue dans « Rust »! Le succès de survie sortira le 21 mai sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour la sortie, vous pouvez choisir parmi différentes éditions du jeu.

L’édition standard de « Rust » coûtera environ 50 euros et, en plus du jeu, comprend également le pack skin « Future Tools ». Pour un peu moins de 60 euros, vous pouvez obtenir l’édition Deluxe. Cela vous permet de démarrer le jeu trois jours avant la sortie officielle, vous recevrez un package de bienvenue, l’accès à la branche de test publique et la bêta fermée du jeu. Si vous souhaitez avoir un avant-goût du nouveau contenu avant la sortie officielle, l’édition Deluxe est faite pour vous.

Enfin, il existe une Ultimate Edition de « Rust » pour environ 70 euros. Cela inclut l’édition Deluxe complète, mais en plus de cela, il y a un peu plus de cloches et de sifflets dans le pack de bienvenue, 1100 pièces de rouille et le pack de skin de combat Elite.

Voilà ce qu’est « Rust »

Dans « Rust », vous vous réveillez sur une île post-apocalyptique et essayez en quelque sorte de survivre. Il y a jusqu’à 100 autres joueurs sur l’île – certains amicaux, d’autres hostiles. Cependant, les joueurs hostiles ne sont pas la seule menace à craindre. Les ours et les loups parcourent l’île et aimeraient vous manger.

Vous pouvez également être brûlé, noyé ou contaminé. Pour que vous ayez une vraie chance dans la lutte sans merci pour la survie, vous pouvez vous construire une maison chic et fabriquer des objets utiles. Cela inclut les armes, les bombes, les pièges et tout ce dont vous pourriez avoir besoin dans la post-apocalypse. Oh oui, et c’est très important: n’oubliez pas de manger et de boire entre les deux!