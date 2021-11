Kristen Stewart est tuée pour sa performance en tant que Lady Di

La princesse Diana continue d’être une icône dans le monde. Son passage dans la royauté britannique, son activisme et son attrait social ont fait d’elle l’une des femmes les plus emblématiques du monde. Cela fait 24 ans qu’il est décédé, mais même ainsi, son histoire est longue et, par conséquent, des productions sont toujours en cours pour montrer ce qu’était sa vie. Parmi eux se trouve Spencer, qui a été créée le 5 novembre et met en vedette Kristen Stewart.

Spencer est un long métrage qui a su innover lorsqu’il s’agissait de parler d’un monarque. C’est que, contrairement à ce qui a déjà été vu à plus d’une occasion, il ne s’agit pas d’une bande biographique. Ce film est une dramatisation d’une étape clé de la vie de Lady Di qui se déroule sur trois jours. On y raconte l’expérience de la princesse lors d’une réunion de famille à certaines fêtes.

A cette époque, la relation entre les princes de Galles était la plus fragile et Spencer Il montra ouvertement la douleur de Diana. Cependant, il convient de noter que les performances de Kristen Stewart ce n’était pas aussi flatté que prévu. Dès le début, sa signature a suscité de nombreuses polémiques au niveau général en raison de la faible ressemblance entre les deux personnages.

Mais, qui est allé pour beaucoup plus dans ses mots était l’expert royal nommé Stewart Pearce, l’entraîneur de la voix et de la présence de Lady Di. « C’était une version très inhabituelle de l’essence de la princesse Diana. Je dirais que cela a beaucoup plus à voir avec l’objectif du réalisateur sur ce qu’il croyait être une disposition névrotique chez une femme, qui s’est avérée être la princesse.», a expliqué le critique.

Cependant, au-delà de ce qui a été dit sur l’actrice, le film a reçu des critiques très flatteuses. Il y a bien longtemps qu’une interprétation de Lady Di n’avait pas été vue aussi emblématique que celle vue dans Spencer puisque, le point en faveur qu’elle a, c’est qu’elle ne cherche pas à s’accaparer toute son histoire, mais à se concentrer sur un moment précis de la mère de William et Harry.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là, vous pouvez nous abonner pour rester au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂