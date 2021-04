Sky Rojo: Miguel Ángel Silvestre a révélé la vérité sur Moïse

L’arrivée de Ciel rouge à Netflix le 19 mars était à la mode. Tournée pendant la pandémie, la nouvelle série d’Álex Pina continue de figurer parmi les dix premières les plus vues sur la plateforme et ses acteurs, tels que Miguel Angel SilvestreIls n’ont pas arrêté d’ajouter un grand nombre de fans.

Le personnage auquel il a donné vie Miguel Angel Silvestre il a suscité toutes sortes de réactions. Il s’agit de Moisés, le bras droit d’un maquereau nommé Roméo et qui remplit la fonction de kidnapper des femmes pour les forcer à travailler dans le bordel qu’elles dirigent.

Miguel Ángel Silvestre personnifiant Moïse. Photo: (IMDB)



D’après le peu qu’on a vu de son histoire, étant donné que les protagonistes étaient Wendy, Coral et Gina, Moisés a traversé toutes sortes de moments tragiques au cours de sa vie. Mais, il semble que celle qui l’a le plus marqué ait été la violence de genre que son père, un personnage jusqu’alors inconnu, a exercé contre sa mère, au point qu’il l’a assassiné pour sauver la femme qui lui a donné la vie.

À plus d’une occasion, les acteurs ont révélé que ce serait au cours de la deuxième saison de Ciel rouge, le 23 juillet lorsque les hommes de la bande reçoivent plus de visibilité. Ce serait donc à ce moment-là que l’histoire de Moisés et de son frère Cristian (Enric Auquer) est vraiment racontée.

Mais, en attendant l’arrivée des nouveaux chapitres, toute la distribution se consacre au partage de quelques images de ce qu’était l’enregistrement du premier opus. Parmi eux se trouve, précisément, Miguel Angel Silvestre qui, il y a quelques heures, a révélé comment son personnage aurait dû être.

« Tests de coiffure Sky Rojo: En principe, Moisés allait porter des cheveux jaunes, mais finalement l’idée a été rejetée« A écrit l’acteur à côté d’une photo de lui teint en blond platine. Bien que ses partisans aient clairement indiqué que, pour eux «Moïse est parfait comme il est».