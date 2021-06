Qui est Valentina Zenere : l’Argentine qui rejoint Elite

Qui Est-Ce ?, Jeu de societe pour enfants, Jeu de plateau, Version francaise

Qui Est-Ce ? : Jeu de société où le but du jeu est de se montrer rusé en posant des questions qui se répondent que par oui ou non pour découvrir le personnage mystère de son adversaire. Version française. Principe du jeu : chacun à leur tour les joueurs posent une question dont la réponse ne peut être que OUI ou NON au sujet du personnage mystère de leur adversaire. Lorsque vous avez trouvé le personnage mystère de votre adversaire, donnez votre réponse. Si la réponse est juste vous remportez la partie ! 2 joueurs. Temps de la partie: environ 20 minutes. Âge recommandé: à partir de 6 ans. Valeur éducative: observer, deviner et développer la logique. Accessoires inclus: 2 plateaux de jeu, 48 cartes de visage, 24 cartes mystère, 2 pions de score et les règles du jeu en français. Aucune pile n'est nécessaire. Vous aimez les jeux de société et partager un moment en famille ou entre amis? Qui EST-CE? Est le jeu parfait à offrir en cadeau pour les enfants, filles et garçons de 6 ans, 7 ans, 8 ans et plus.