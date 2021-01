Roger Waters publie une nouvelle version de « The Gunner’s Dream »

Une fois de plus, Roger Waters Il se rend au studio d’enregistrement pour revoir une de ses chansons classiques. A cette occasion, il a ravi ses followers avec une nouvelle version de la chanson « Le rêve de l’artilleur». Les origines de la chanson remontent à «Le montage final», Album sorti en 1983 dans lequel Waters collaborera pour la dernière fois avec Pink Floyd.

La vidéo aurait été partagée sur la chaîne YouTube officielle de l’auteur-compositeur-interprète hier (18 janvier) pour célébrer l’anniversaire de naissance de Martin Luther King jr., Pasteur de l’église baptiste connu pour son travail en tant que militant des droits civiques et sa lutte contre la ségrégation raciale en États Unis.

La séquence en noir et blanc commence par la phrase «J’ai eu un rêve», qui se répète tout au long de ses six minutes et appartient à l’un des discours les plus mémorables du personnage auquel l’hommage est rendu.

‘J’ai vu le documentaire de 2013 hier soir’L’homme qui a sauvé le monde». Le nom de cet homme est Stanislav Petrov. L’année où Stanislav a sauvé le monde en 1982, j’ai écrit la chanson ‘Le rêve de l’artilleur‘, il est étrange de penser que si Stanislav n’avait pas été au bon endroit au bon moment, aucun de nous ne serait en vie. Personne de moins de 37 ans ne serait né », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des eaux Il fait appel à la connaissance commune de la futilité des armes nucléaires, arguant que les seuls qui ne réalisent pas cela sont les «crétins qui nous entourent». «On sait aussi qu’ils sont une bombe à retardement et que nous ignorons le danger. Les accidents arrivent. Les Stanislavs dans ce monde, ils sont une race rare. Nous avons été extrêmement chanceux ».

Au cours de l’année écoulée, Eaux lil a jeté ses fans « Nous + Eux», Un film qui présente la tournée de concerts du même nom qu’il a effectuée en 2018, présentant du matériel filmé en juin de cette année-là en Amsterdam et dans le Royaume-Uni.

Sur la bande sont des performances de ses albums les plus importants de sa carrière avec Pink Floyd, comme « Le côté obscur de la Lune« , »Le mur « et « Animaux». Récemment, Pink Floyd ils auraient relancé « Son délicat de tonnerre « , album live de l’année 1988.