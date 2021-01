« ICarly »: date de sortie de la nouvelle série, ce qui va se passer, acteurs, personnages et tout

Près de dix ans après la fin de la sixième saison de «iCarly», une série Nickelodeon mettant en vedette Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress, Jerry Trainor et Noah Munck, Paramount + a annoncé qu’elle relancerait la fiction pour un septième volet qui sera diffusé en 2021.

Le projet aura la plupart de ses protagonistes, mais pas avec son créateur Dan Schneider, puisque Nickelodeon a rompu toutes les relations avec lui en 2018 après une série de plaintes contre lui.

A travers une photographie partagée sur les réseaux sociaux, les acteurs de la renaissance de «icarly«Ils ont fait savoir aux fans de la sitcom à succès qu’ils étaient prêts à commencer le tournage des nouveaux épisodes.

Sur la photo apparaissent Miranda Cosgrove, Jerry Trainor et Nathan Kress sur le plateau où ils travailleront sur les nouvelles aventures de Carly, Spencer et Freddie.

Miranda Cosgrove, Nathan Kress et Jerry Trainor sont prêts à commencer le tournage (Photo: Instagram / Miranda Cosgrove)

QUE SE PASSE-T-IL À LA REVIVANCE D’ICARLY?

Les six saisons de « icarly«Axé sur une jeune femme qui, avec ses meilleurs amis, a créé un programme en ligne et il est devenu un grand succès. Au cours des 97 épisodes, les protagonistes sont confrontés à des problèmes que tout adolescent a habituellement, tels que les rencontres, l’amitié et l’école.

Ils doivent également faire face à la célébrité, ce qui pousse certains fans à les harceler. Leur spectacle devient si célèbre qu’ils sont visités par des célébrités comme le groupe One Direction, le comédien Jimmy Fallon et Michelle Obama.

Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé ce qui se passera dans les nouveaux épisodes de la série, mais les personnages auront probablement plus d’aventures et continueront avec la touche humoristique qui caractérise la fiction.

BANDE-ANNONCE DE « iCARLY »

La nouvelle saison de « icarly« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE «iCARLY»

Ce sont les acteurs confirmés pour la renaissance de « iCarly »:

Miranda Cosgrove comme Carla ‘Carly’ Shay

Nathan Kress dans le rôle de Fredward ‘Freddie’ Benson, le meilleur ami de Carly

Jerry Trainor comme Spencer Shay, le frère aîné de Carly

Jusqu’à présent, on sait que Jennette McCurdy, qui a joué Samantha ‘Sam’ Puckett, ne fera pas partie de la renaissance de la série, même l’actrice a partagé sur son compte Instagram qu’elle est impliquée dans la deuxième saison d’un podcast intitulé » Vide à l’intérieur ».

Jennette McCurdy ne jouera plus Sam dans le nouveau projet (Photo: Nickelodeon)

QUAND LE REVIVAL «iCARLY» SORTIRERA-T-IL?

Bien que la nouvelle saison de « icarly« N’a pas encore de date de sortie exacte dans Paramount + il arrivera probablement à la fin de 2021.