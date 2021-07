TR Knight était l’un des membres originaux de la distribution de L’anatomie de Grey. Pendant cinq saisons, il a joué le Dr George O’Malley, un résident en chirurgie. Cependant, Knight a quitté la série en 2009, ce qui était le début de la fin pour « MAGIC »

Depuis sa sortie, les fans se sont souvent demandé pourquoi il avait décidé de quitter le drame médical. De plus, certains téléspectateurs de longue date de Grey pourraient même ne pas connaître le nom complet de Knight.

Le vrai nom de l’ancien de ‘Grey’s Anatomy’ TR Knight

Avant L’anatomie de Grey, Knight était un acteur qui travaillait à la recherche de sa grande chance. Selon IMDb, ses crédits précédents incluent des rôles sur La loi et l’ordre et Frasier. Après plusieurs années de travail à Hollywood, Knight a auditionné pour Grey’s. Bientôt, il a réservé le personnage de George.

L’anatomie de Grey créée en mars 2005. Après ses débuts, les fans ne pouvaient pas se lasser de George et de ses amis Meredith Gray (Ellen Pompeo), Cristina Yang (Sandra Oh), Izzie Stevens (Katherine Heigl) et Alex Karev (Justin Chambers).

En 2005, Knight a parlé au Chicago Tribune du succès de Grey’s. En parlant avec le point de vente, il a expliqué qu’il s’était formé au très réputé Guthrie Theatre. Bien qu’il s’appelle Theodore Raymond Knight, l’acteur a déclaré qu’il n’utilisait que ses initiales en public.

Pourquoi l’acteur de George O’Malley porte ses initiales

Knight a expliqué pourquoi il a choisi de n’utiliser que sa première et sa deuxième initiale au cours de la même Tribune de Chicago entrevue. Il a partagé que les gens dans sa vie l’appelaient rarement Theodore Raymond, et il ne voulait pas l’ajouter quand il est devenu célèbre.

« Mon certificat de naissance dit ‘Theodore Raymond’, mais je m’appelle ‘TR’ depuis que je suis bébé », a déclaré Knight.

L’acteur de George O’Malley a également expliqué sa carrière avant Grey’s. En grandissant à Minneapolis, Knight a commencé à jouer quand il était enfant. Il a également déclaré que ses études à Guthrie l’avaient préparé à ses futurs rôles.

« J’ai beaucoup appris et j’étais heureux d’être là », a déclaré Knight. «Ce n’est pas facile de remplir cette immense maison et cette scène sévère. Seules les exigences techniques sont assez intimidantes. Et juste d’être dans un théâtre qui a tant de ressources : coach de dialogue, coach vocal, les costumes, tout est si élaboré. Je ne suis pas allé dans une école de formation en théâtre, mais c’était une belle expérience d’apprentissage.

Que fait TR Knight maintenant ?

Après cinq saisons sur Grey’s, Knight a décidé de quitter le spectacle. Dans une interview avec Entertainment Weekly, il a demandé à quitter la série en raison des changements importants apportés à l’intrigue de son personnage. Au cours de la saison 3, le personnage de Knight à l’écran a mis en colère les fans de Grey lorsque George a trompé Callie (Sara Ramirez) avec son meilleur ami, Izzie.

« Mon expérience de cinq ans m’a prouvé que je ne pouvais faire confiance à aucune réponse donnée [about George], » il expliqua. « Et avec respect, je vais en rester là. »

Depuis son départ Grey’s en 2009, Knight a travaillé sur plusieurs autres projets. Certains des crédits récents de l’acteur incluent Volonté & Grâce, Le chevalier le plus courageux, La capture, un autre spectacle Shondaland.

Bien qu’il soit passé à autre chose, Knight est retourné à Grey’s comme George en 2020.