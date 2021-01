10 séries similaires à Stranger Things sur Netflix à ne pas manquer

‘Choses étranges’ est devenu un véritable succès mondial après sa première sur le service de streaming Netflix en 2016. On nous a présenté une histoire de suspense et de mystère dans une petite ville avec des enfants qui sont entrés dans le cœur des fans, comme Millie Bobby Brown. Actuellement, la série créée par les frères Duffer compte trois saisons, en attendant la quatrième, qui arrivera en 2021.

Pour le moment, peu de détails sur le saison 4, bien qu’il existe de nombreuses théories auxquelles les fans ont pensé sur divers portails Internet. Ce qui est vrai c’est que Jim Hopper, personnage joué par David Harbour, est vivant après l’avoir vu «mourir» à la fin du dernier épisode, et est en Russie. L’acteur a récemment déclaré que le meilleur du père d’Eleven sera vu et que nous saurons de quoi il est fait.

Cette série est présentée avec une intrigue vraiment intrigante d’un garçon perdu et de ses amis qui vont tout risquer pour le retrouver. Petit à petit, nous découvrons différents genres, tels que science-fiction, suspense et thriller, même dans certains moments la terreur. Tout ce réglage, en plus du références aux années 80 avec leur musique et leurs vêtements, a été celui qui a attiré l’attention des fans. C’est pourquoi nous présentons ici 10 séries Netflix similaires à « Stranger Things » que vous devez voir.

1. ‘Dark’ (3 saisons)

Une saga familiale avec une touche surnaturelle, se déroulant dans une ville allemande, où la disparition de deux jeunes enfants met à nu les relations entre quatre familles.







Une famille d’anciens enfants héros, désormais séparés, doit se réunir pour continuer à protéger le monde.







3. «L’OA» (2 parties)

Disparue il y a sept ans, Prairie, auparavant aveugle, rentre chez elle, maintenant dans la vingtaine, la vue rétablie. Alors que beaucoup pensent que c’est un miracle, d’autres craignent que cela puisse être dangereux.







4. ‘Locke and Key’ (1 saison)

Après l’assassinat de leur père dans des circonstances mystérieuses, les trois frères Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent remplie de clés magiques pouvant être liées à la mort de leur père.







5. ‘October Faction’ (1 saison)

Un couple semi-retraité travaillant pour une agence clandestine de chasse aux monstres découvre de sombres secrets de famille et la vérité sur leur employeur après que leurs enfants presque adultes pliés comme par magie ont réveillé une sorcière déterminée à se venger.







6. ‘The Innocents’ (1 saison)

Lorsque les adolescents Harry et June fuient leurs familles répressives pour être ensemble, ils sont déraillés par une découverte extraordinaire: la capacité de June à se métamorphoser. Un scientifique tente de la capturer et de découvrir la clé de son pouvoir.







7. ‘Criminal Spirit’ (1 saison)

Kang Pil Sung travaille comme détective. Son instinct de détective est excellent et il est grossier. Il est paresseux et impoli, mais aussi de bon cœur. Hong Seo Jung a une excellente médiumnité psychique, mais essaie de cacher sa capacité. Cela le tient à distance des autres et il mène une vie solitaire. Pendant que Kang Pil Sung enquête sur une affaire, il rencontre Hong Seo Jung. Il pense qu’elle est différente des autres et s’intéresse à elle. Ils commencent à résoudre des cas ensemble en utilisant leurs capacités spéciales.







8. ‘The Secret Order’ (2 saisons)

Pour venger la mort de sa mère, un étudiant s’engage dans un ordre secret et atterrit dans une guerre entre les loups-garous et les pratiquants de magie noire.







9. ‘Raising Dion’ (1 saison)

Une mère célibataire veuve découvre que son fils a des super pouvoirs et essaie de trouver comment l’élever en toute sécurité et de manière responsable.







10. ‘The Unlisted’ (1 saison)

Dru et Kal, des jumeaux identiques de douze ans, découvrent que le gouvernement traque et manipule secrètement la jeunesse australienne au moyen de dispositifs de suivi électroniques.