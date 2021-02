Roblox parmi les codes Sus (février 2021)

Notre Roblox parmi Sus Codes a la liste la plus à jour de codes OP que vous pouvez échanger contre de l’argent et de l’XP en jeu gratuits. Ces cadeaux vous donneront le coup de pouce nécessaire pour acheter des animaux et des chapeaux dans la boutique!

Nous vous tiendrons au courant des codes supplémentaires une fois qu’ils seront publiés. Assurez-vous de les utiliser dès que possible, car vous ne saurez jamais quand ils pourraient expirer! Tous ces codes ont été testés à la date à laquelle ce message a été publié. Si vous en trouvez un qui a expiré, veuillez nous en informer le code exact dans les commentaires ci-dessous afin que nous puissions le supprimer!

Assurez-vous d’entrer le code exactement tel qu’il est répertorié ou il pourrait ne pas fonctionner correctement!

Voici un aperçu de tous les travaux Parmi Sus codes.

Celles-ci Parmi Sus les codes ne fonctionnent plus.

Utiliser des codes dans Parmi Sus pour des récompenses gratuites n’est pas trop difficile. Lancez simplement le jeu et appuyez sur Rejoindre le jeu pour entrer dans un lobby de jeu. Une fois dans le hall, appuyez sur le bouton Paramètres (icône d’engrenage) en bas à gauche de l’écran. Une nouvelle fenêtre apparaîtra où vous pouvez entrer chaque code de travail dans la zone de texte. Appuyez sur Entrée sur votre clavier pour recevoir votre récompense.

Dans Among Sus, vous rejoignez un groupe d’astronautes et faites de votre mieux pour vous en sortir vivant. Dans ce jeu de mystère meurtrier conçu pour un gameplay rapide, vous pouvez devenir un coéquipier et accomplir des tâches ou trouver l’imposteur. Ou, vous pouvez devenir un imposteur et éliminer l’équipage! Amusez-vous bien sur ce jeu de style parmi nous!

Keybinds:

‘E’ – Interagir

‘Z’ – Vue de haut en bas Activer / Désactiver

Plus vous êtes membre d’équipage, plus vous avez de chances de devenir l’imposteur (cela double avec le gampass Double Imposter Chance)

Vous ne trouvez pas une tâche? Cliquez dessus!

Collectez de l’argent en accomplissant des tâches ou en gagnant des parties! Cet argent peut être utilisé pour acheter des chapeaux ou des animaux dans la boutique!

Assurez-vous de soutenir le jeu et laissez un coup de pouce!

Trouvez des codes cachés sur la carte !!

Mises à jour futures:

– Plus de cartes

– Modes de jeu

– Animations d’imposteur