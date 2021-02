Les Simpsons: l’erreur de continuité qui était visible par tout le monde et que presque personne ne remarquait

Avec plus de 30 ans dans les airs, ‘Les Simpsons’ Ils font partie des émissions préférées du public dans le monde. Bien qu’il y ait eu des changements notables dans la série, tels que certaines attitudes d’Homère ou de Lisa, son essence reste intacte et continue d’être aimée par les fans. Cependant, ce n’est pas parfait, car il y a une erreur de continuité que beaucoup ont négligée.

Tout au long de ses 32 saisons, la série créée par Matt Groening a connu différents mouvements dans les coulisses, plus précisément dans les scripts, une caractéristique qui est nommée à chaque fois qu’on parle du déclin de « The Simpsons » après la saison 10, mais ils avaient tort dans une situation que tout le monde pouvait réaliser.

+ Erreur de continuité des Simpsons:

Nous savons que la série n’a généralement pas de séquence de temps linéaire, car les personnages ne grandissent jamais, mais dans leurs épisodes, ils font référence à des événements précédents qui sont essentiels. De nombreux fans ont trouvé une confusion et c’est la suivante: le chapitre « Le patriotisme de Lisa » de la saison 3, Marge monte dans un avion pour voyager avec Lisa à Washington. Où est le problème?

Une confusion ou une erreur apparaît lorsque on se souvient de l’épisode où Marge déclare sa peur de voler, qui est de la saison 6. Ensuite, trois saisons avant qu’elle n’ait eu aucun problème, mais ensuite on la voit peur de monter dans un avion et elle se rend même chez un thérapeute pour l’aider. Là, on sait que son traumatisme est généré lorsqu’il découvre que son père est agent de bord, en plus de subir une attaque aérienne sur la ferme où il a grandi.

Bien que cela finisse par vaincre la peur, c’est toujours une erreur de scénariste, mineure, mais une erreur à la fin. Comme celles montrées ci-dessus à partir de la photo de Maggie sur un mur lorsqu’elle n’est pas née ou celle de la maison familiale.