A quand la sortie de Rich with Love 2, la suite sur Netflix ?

N LOVE WITH YOU est une ode à une féminité pétillante et à un amour qui rend plus fort. Un bouquet floral fruité éclatant, associant des notes pétillantes de cerise à des notes florales de Jasmin, sublimé par la sensualité de l'essence de Patchouli. Hommage au couple contemporain, Emporio Armani a imaginé des duos de parfums égaux dans la force, pour un homme et une femme libres d’agir et de séduire. Ils défient leur amour au quotidien et goûtent un amour qui rend plus fort, celui qui soudain, rend tout possible. Emporio Armani dévoile une nouvelle interprétation audacieuse de l'amour. Ode à une féminité pétillante et épanouie, IN LOVE WITH YOU exprime, avec sensualité, un amour qui ne cesse de s’intensifier. Bouquet floral fruité éclatant, associant des notes fraîches et pétillantes de Cerise à des notes florales d'Absolue de Jasmin, il est sublimé par la sensualité de l'essence de Patchouli. In Love With You, conçu en accord avec son pendant Masculin, Stronger With You Intensely, est la preuve d’un amour toujours plus intense et audacieux qui, tel une étoile filante, va toujours plus haut et plus loin. Famille olfactive : Note de tête : Accord Cerise. Note de coeur : Absolue de Jasmin. Note de fond : Essence de Patchouli.