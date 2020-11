RM de BTS partage l’histoire derrière son nom de scène « Runch Randa »

Avant BTSde RM était RM, anciennement connu sous le nom de Rap Monster, c’était un rappeur underground qui portait plusieurs noms, dont Largo, The Nexist et Stealo. Son nom le plus connu avant ses débuts est Runch Randa.

Dans l’épisode 1 de la nouvelle collaboration de BTS, Les originaux MapleStory | MapleStory X BTS, RM a révélé comment «Runch Randa» est né. Tout a commencé avec le MMORPG MapleStory.

«Je cherchais à trouver un nom de rappeur en 2007, et j’avais un ami à l’époque qui m’avait appris le rap. À propos de Garion, Eminem et Outsider » il a dit. RM était actif le Radio de la jungle, un café hip hop underground, de 2007 à 2010 environ, lorsqu’il a signé avec Divertissement à grand succès.

« J’ai partagé un compte MapleStory avec cet ami, » il a dit. «Et le nom du personnage était Runch Randa… je pensais à un nom et je suis allé avec ça.

Après avoir entendu l’histoire d’origine de Runch Randa, Jimin a plaisanté en disant que BTS existe à cause de MapleStory.

ensuite Jungkook a posé la question que les fans se posent depuis des années; que signifie «Runch Randa»? RM n’a pas eu la chance de répondre. Ses membres ont sauté avec leurs propres explications!

Le «Runch» dans Runch Randa signifie-t-il vraiment «déjeuner»? Hélas, nous ne saurons peut-être jamais.

