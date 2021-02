Une «  particule fantôme  » repérée en 2019 a été attribuée à une étoile déchiquetée par l’observatoire des neutrinos en Antarctique

24 févr.2021 11:54:10 IST

Les scientifiques ont retracé une particule fantôme sur une étoile déchiquetée lorsqu’elle s’aventurait trop près d’un trou noir. L’étoile déchirée a émis un neutrino de haute énergie qui a été projeté dans l’espace pendant l’événement violent. En octobre 2019, la Terre était sur la trajectoire de ces balles cosmiques, qui se déplacent presque à la vitesse de la lumière. Remarquablement, un seul neutrino a frappé la glace juste à côté d’un détecteur de neutrinos extrêmement sensible sous le pôle Sud. Les chercheurs de l’observatoire, appelé observatoire des neutrinos IceCube, ont repéré le neutrino de haute énergie qui a été projeté à travers le cosmos, parcourant plus de 700 millions d’années-lumière.

Dans une nouvelle étude publiée cette semaine dans Astronomie de la nature, les scientifiques ont déclaré avoir retracé les origines de la balle subatomique jusqu’à la destruction d’une étoile qui a été déchiquetée par un trou noir, il y a environ 700 millions d’années. Le trou noir est aussi grand que 30 millions de soleils et a une gravité si puissante qu’il pourrait déchirer les étoiles en morceaux.

Robert Stein, un scientifique de l’accélérateur de particules et centre de recherche Deutsches Elektronen-Synchrotron, a déclaré que lorsque la force gravitationnelle du trou noir se rapproche extrêmement d’un objet, le trou noir tire le côté proche de l’étoile plus fermement que le côté éloigné de l’étoile, qui est aussi appelé la force de marée. Au fur et à mesure que l’étoile se rapproche, l’étirement devient plus intense, finissant par déchirer l’étoile en morceaux. C’est ce qu’on appelle l’événement de perturbation des marées. Ce phénomène est le même que celui qui conduit aux marées océaniques sur Terre. Heureusement, la lune ne tire pas assez fort pour déchiqueter la Terre en morceaux.

Suivi de la collision, la moitié des débris a été envoyée dans l’espace, tandis que l’autre moitié est restée sur un disque autour du trou noir qui a entouré comme de l’eau autour du drain, qui commence à chauffer et à briller.

L’installation transitoire de Zwicky en Californie avait repéré la lueur de la Terre en avril 2019 et en octobre, le détecteur de neutrinos IceCube au pôle Sud a identifié un neutrino extrêmement énergétique qui s’est écrasé dans la glace antarctique avec 10 fois l’énergie de tout accélérateur de particules sur Terre qui avait proviennent du même événement de perturbation des marées.

Les scientifiques ont capturé l’événement à l’aide d’une variété de télescopes différents, examinant les preuves ultraviolettes, optiques et radio du déchiquetage pour recueillir plus de détails à ce sujet.

