« L’amour est à peine plus réel »

À peu près à la même époque l’année dernière, nous étions nombreux à attendre le jeune et prometteur Roddy Ricch pour sortir son premier album studio, Veuillez m’excuser d’être antisocial. Le corpus de travail, qui a été publié le 6 décembre 2019, a convaincu de nombreux nouveaux fans que Roddy était la vérité et a renforcé les hypothèses des premiers partisans selon lesquelles il finirait par faire de grandes choses.

Avance rapide d’un an et, malgré toutes les excréments que cette année a jetés sur notre chemin, Roddy nous a tous prouvé que nous avions raison, créant un album de longue durée qui restera probablement l’un des meilleurs premiers albums de l’histoire du rap moderne. Veuillez m’excuser d’être antisocial a trop de points forts pour les compter, mais avec la façon dont « The Box » a envahi les charts, les médias sociaux et le monde entier, Roddy a montré qu’il méritait toute votre attention. Le rappeur de Compton est en lice pour un total de six nominations aux GRAMMY cette année, et il a peut-être déjà la cérémonie de l’année prochaine en ligne de mire, laissant entendre de manière cryptée que son prochain album pourrait être prêt.



La superstar en herbe a tweeté ce qui semble être un titre de chanson ou un titre d’album inévitable, ce qui a suscité l’intérêt des fans pour ce qui allait arriver.

« L’amour est à peine réel plus …… otw », écrit-il. S’il n’y avait pas eu l’ajout de sa petite annonce «otw» à la fin du tweet, le post supprimé depuis aurait probablement survolé le radar. Cependant, les publications et les superfans reprennent ce détail, se plaçant derrière le tweet et théorisant qu’un album est terminé et arrive bientôt.

Notamment, l’acronyme qui en découle est « LIBRA », qui est le signe du zodiaque de Roddy.

Qu’attendez-vous de Roddy Ricch la prochaine fois?