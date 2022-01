Ricky Gervais a choisi l’un de ses superfans dans After Life Series 3

Si vous avez vécu sous un rocher, vous ne savez peut-être pas que le troisième épisode de Ricky Gervais Après la vie est maintenant disponible sur Netflix et l’un de ses superfans a été choisi pour jouer un rôle dans la série. Vous pouvez regarder ses TikToks ci-dessous :

Ses synchronisations labiales sont devenues plus populaires alors qu’il abordait des scènes de Les intermédiaires, le bureau et Après la vie avec des gens qui les regardent et prennent le temps de taguer Ricky Gervais dans les clips.