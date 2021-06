Quatre jeux Trails sont localisés, mais la PS4 n’a pas été confirmée

Bien bien bien, qu’est-ce qu’on a là ? Avant le grand événement du 40e anniversaire de Falcom demain (ou ce soir, selon votre fuseau horaire), il semble que l’Epic Games Store ait divulgué certaines annonces occidentales majeures.

La vitrine du PC confirme que quatre Les titres des sentiers seront localisés. Cela inclut les deux jeux Crossbell, qui ont été récemment remasterisés pour PlayStation 4 au Japon. Les noms anglais officiels des aventures de Lloyd Bannings sont Trails from Zero et Trails to Azure. Le premier est prévu pour 2022, tandis que le second est en baisse pour 2023.

Ensuite, il y a Trails into Reverie – le nom localisé du RPG massif qui se déroule après Trails of Cold Steel IV. Il s’agit du dernier titre principal de la série et met fin à plusieurs scénarios à l’échelle nationale avec une gigantesque distribution de personnages. Ceci est répertorié comme une autre version 2023.

Et enfin, nous avons The Legend of Nayuta: Boundless Trails. Celui-ci est en quelque sorte une retombée et a peu à voir avec la série principale Trails. C’était à l’origine un jeu PSP, mais il s’agit d’un remaster complet. Encore une fois, il s’agit d’une version 2023 selon Epic.

Maintenant, voici le problème : nous n’avons pas de confirmation de l’arrivée de ces jeux sur PlayStation. Heureusement, nous le saurons bien assez tôt, puisque le concert de Falcom susmentionné aura lieu dans les prochaines 24 heures.

Pour le moment, nous ne pouvons que spéculer, mais nous ne voyons pas pourquoi ces jeux ne viendraient pas sur PS4. Tous les titres Cold Steel sont disponibles sur le système de dernière génération de Sony, et NIS America en est toujours l’éditeur. Si l’un de ces jeux sont confirmé pour PlayStation, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Il convient également de noter que les fenêtres de publication 2022 et 2023 peuvent ne s’appliquer qu’aux versions PC de ces jeux. Les titres précédents publiés par NIS America sont arrivés sur PS4 des mois avant leurs ports PC, mais encore une fois, nous devrons attendre et voir.