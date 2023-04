Mark Sheehan : Le guitariste de Script décède à 46 ans

Supplémentaire

Le groupe a demandé le respect d’eux-mêmes et de la famille pendant ces périodes.

© Joe Maher/Getty ImagesGlen Power (à gauche), Danny O’Donoghue et Mark Sheehan (à droite) de The Script en 2019

le groupe irlandais Le Script est en deuilpuisqu’il a été rapporté que Mark Sheehan, le guitariste du groupe, est décédé à l’âge de 46 ans. Le même groupe de rock alternatif a annoncé la perte d’un de ses membres.

« Aimé. Mari, père, frère, camarade de groupe et ami. Mark Sheenah est décédé aujourd’hui à l’hôpital après une brève maladie« , a partagé le groupe formé au début des années 2000 à Dublin, en Irlande, à travers un communiqué.

Le scriptconnu pour des tubes comme Temple de la renommée, seuil de rentabilité, Pour la première fois, Rien et Super héros, Il a demandé de l’intimité pour eux et la famille du musicien: »Nous demandons aux fans de respecter la vie privée pendant cette période tragique.« .

Grâce aux réseaux sociaux, des célébrités internationales, telles que des chanteurs calum scott et Hozier a pleuré la mort du guitariste. « Je suis tellement désolé d’entendre cela, je t’envoie de l’amour et toutes mes bonnes pensées » et « Je suis attristé d’entendre cela. Envoi de mon amour et de la famille de Mark. Mes sincères condoléances à tous« , ont respectivement écrit Callum et Hozier.

+ Qui était Mark Sheehan et de quoi est-il mort ?

Le groupe a seulement annoncé qu’il était mort pour une courte maladiemais ils n’ont pas donné plus de détails sur ce que c’était. Le musicien et compositeur est originaire de Dublin et est né le 29 octobre 1976.il laisse dans le deuil sa femme, Rina Sheeha, et leurs enfants.

Avant le lancement du groupe The Script, en 2001, Mark et Danny O’Donogue faisaient partie du groupe My Town, actif dans les années 1990.

