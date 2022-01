Kanye West explique pourquoi il a acheté une maison à côté de Kim Kardashian

Construite en 1955, la maison compte quatre chambres, 2,5 salles de bain et un acre de terrain. Mais le principal argument de vente de West était qu’il se trouvait juste de l’autre côté de la route de Kardashian – ou plutôt de Kardashian et des enfants qu’il partage avec elle.

« [It was] il y avait quelque chose qui n’allait pas avec moi d’avoir une maison à côté de mes enfants.

West a révélé qu’il avait également été stimulé par son propre déménagement d’Atlanta à Chicago lorsqu’il était enfant, poursuivant: « Vous voyez, quand ma mère m’a emmené d’Atlanta à Chicago, mon père n’est pas venu dans la ville la plus froide et la plus dangereuse du monde à côté de [me].