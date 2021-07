Revue de la bêta fermée de New World – Le MMO d’Amazon se sent comme un MMO

L’affirmation selon laquelle New World ressemble à un MMO peut sembler un peu dépassée, mais il y a beaucoup de choses derrière. Au cours de cette période de bêta fermée, le gameplay de New World a été addictif et social, simple là où il doit l’être, mais avec suffisamment de complexité pour vous garder engagé, et étonnamment bien poli.

Meulant pour environ le niveau 40 dans la bêta fermée, je vais en rester là pour le moment. Aller plus loin dans la bêta semble un peu idiot, vu que tous les progrès sont réinitialisés pour la sortie complète du jeu fin août. Cependant, cela a été une chose assez difficile à faire – tout ce que je veux faire, c’est continuer à jouer.

J’ai couru avec une construction Hatchet and Bow, principalement parce que j’en avais marre de courir partout, et les deux armes vous donnent un peu plus de vitesse. Voir. C’est un MMO. Courir d’un lieu de quête à un autre n’est qu’une partie de l’expérience.

Les armes sont puissantes et le combat est fluide. Il y a beaucoup de place pour personnaliser votre construction avec différentes maîtrises pour les armes, un système complètement sans classe (afin que vous ne vous sentiez pas obligé d’adopter un seul style de jeu), et une fabrication et une personnalisation de gemmes beaucoup plus complexes qui s’ajoutent au personnalité de votre construction.

Bien que le PVP et le PVE soient assez amusants, et la façon dont le système de faction et de territoire rend le monde vivant et évolutif, comme si vous jouiez vraiment un rôle dans ce qui se passe autour de vous, c’est vraiment la liberté du Nouveau Monde qui est si attrayante.

Si vous voulez passer 20 heures à abattre des arbres, extraire du minerai et être généralement un artisan… vous le pouvez. Vous recevrez toujours des récompenses de votre faction. Votre temps semble toujours précieux, même si vous n’êtes pas en train de vaincre des ennemis ou de préparer Expédition après Expédition.

Malgré ma dépendance au jeu, New World devra faire quelque chose de spécial avec son contenu Roadmap pour garder les joueurs engagés. Il y aura toujours des gens qui joueront à New World, c’est juste ce genre de jeu, mais pour maintenir une base de joueurs plus large, les mises à jour de contenu cohérentes et les événements mondiaux ne sont plus que la norme attendue maintenant.

Aucune feuille de route officielle n’a encore été publiée pour le jeu, bien que les développeurs aient déjà longuement parlé de leurs plans pour le jeu, y compris l’introduction de montures, plus d’artisanat, plus d’objets… et de microtransactions.

Ne vous inquiétez pas trop des microtransactions. Au moins pas encore. Pour un prix de base d’environ 40 dollars, New World est une aubaine. Cependant, pour maintenir un service de contenu en direct, ces développeurs doivent gagner leur argent quelque part, de sorte que les microtransactions seront éventuellement présentes. Espérons que ce ne sera que pour les produits cosmétiques, et non pour les objets offrant des améliorations dans le jeu, comme l’accélération de l’artisanat ou des améliorations d’armes.