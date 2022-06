La première bande-annonce de Matilda sort avec un énorme casting hollywoodien

L’excitation autour du remake Netflix du film fantastique familial original de 1996 et du livre de 1988 a augmenté, les fans ayant été laissés spéculer sur ce à quoi ressemblera le casting de stars dans leurs rôles.

Cependant, la bande-annonce vient de sortir, attirant encore plus les fans de Roald Dahl dans le monde des Wormwoods et le chaos de l’école élémentaire Crunchem Hall.

Netflix détaille que le remake est une « toute nouvelle version de la comédie musicale primée Tony et Olivier ».

« Matilda the Musical de Roald Dahl raconte l’histoire d’une fille extraordinaire, dotée d’une imagination débordante, qui ose prendre position pour changer son histoire avec des résultats miraculeux », poursuit-il.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Matilda the Musical de Roald Dahl est un conte musical inspirant d’une fille extraordinaire qui découvre son super pouvoir et fait preuve d’un courage remarquable, contre toute attente, pour aider les autres à changer leurs histoires, tout en prenant en charge la sienne. destin.

Il est produit par Eric Fellner et Tim Bevan aux côtés de Jon Finn et Luke Kelly de The Roald Dahl Story Company.