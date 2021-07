The Chi Saison 4 Episode 10: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

– Publicité –



Le prochain épisode de Showtime de l’épisode 10 de la saison 4 de The Chi, épisode 10, sera diffusé le dimanche 10 avril.

Que sait-on de cette tranche avant de commencer ? Le titre de cet épisode est « A Raisin in the Sun » et devrait fournir quelques indices. Cette pièce est l’une des pièces les plus appréciées du XXe siècle. Une grande partie de celle-ci tourne autour de l’identité et de la culture ainsi que de la poursuite et de l’atteinte du succès. Ces thèmes peuvent être entendus tout au long de la saison 4 et peuvent résonner plus ici que dans tout autre épisode.

Showtime n’a pas révélé beaucoup de détails avant la diffusion de l’épisode. C’est compréhensible. Ils veulent garder secrète la vraie nature de cette histoire. Cependant, nous sommes plus préoccupés par le fait qu’il n’y a pas de renouvellement de saison cinq. C’est ce qui rend cet épisode si angoissant. Sommes-nous en train de regarder l’épisode final ou la fin de la série ? Nous savons qu’il y aura plus d’histoires de cet univers ; c’est au réseau de le déterminer.

Soyez prêt à tout dans la finale, qu’il s’agisse d’une fin satisfaisante ou d’un cliffhanger nous laissant impatients de voir ce qui va suivre.

Que pensez-vous qui va arriver dans l’épisode 10 de la saison 4 de Chi ?

Pensez-vous que la finale sera satisfaisante? Dans les commentaires ci-joints, veuillez partager vos pensées. Faites-le et restez à l’écran pour voir toutes les mises à jour.