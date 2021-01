La télévision fait partie du quotidien des français avec une moyenne d’heures passées devant la télé plus grande que les autres populations. Toutefois, il n’est pas toujours évident d’être à l’heure pour regarder son programme préféré vu les occupations du quotidien. Vous êtes pris par vos activités du quotidien et vous avez raté votre série ou émission favorite ? Ne vous inquiétez pas, on vous explique en détail comment revoir vos programmes Tv dans cet article !

Les chaînes officielles pour revoir votre programme TV en Replay

Vous voulez suivre les émissions et les feuilletons de votre chaîne préférée sans être scotcher toute la journée devant votre télé ? Vous pouvez désormais profiter de vos programmes TV au jour le jour grâce aux différents sites de Replay TV.

La majorité des chaînes françaises proposent de nos jours des sites internet de Replay pour ne rater aucun épisode de la journée. En vous rendant sur ces sites, vous aurez le choix de regarder les programmes diffusés précédemment ou à cette heure même. Vous aurez également une idée sur les programmes à venir durant les prochaines heures. Ceci dit, ces derniers perdent quelques points auprès de leurs utilisateurs pour les publicités qui apparaissent au moment du visionnage. 3 groupes de chaines françaises principales proposent des services de Replay par internet, les voici ci-dessous :

TF1 : il est possible de suivre tous les programmes diffusés sur TF1 en vous rendant sur leur site officiel MYTF1,

France télévision : toutes les chaînes du groupe France télévision (France 2, France 3, France 4, France 5…) proposent à leurs utilisateurs un site commun pour revoir le programme de n’importe quelle chaîne,

le groupe M6 : M6, W9, 6Ter : vous trouverez tous les programmes de ce groupe en vous rendant sur leur site officiel 6play.

Pour ce qui est du groupe TNT, il propose différents sites internet pour chacune de ses chaînes. Si vous souhaitez accéder à leur service Replay, il vous suffit de taper le nom de la chaîne suivie du mot « Replay » sur la barre de recherche de votre navigateur.

Comment utiliser le Replay de votre Smart TV ?

Avec le développement technologique, il est possible de profiter des Replay TV sans avoir à passer par une procédure compliquée. La majorité des Smart TV bénéficient d’un programme de Replay intégré pour suivre toutes vos émissions préférées sans vous faire spoiler par votre entourage. Accéder au programme Replay se fait en quelques clics simples avec la Smart TV. Les étapes à suivre différent d’une configuration à une autre, mais en terme général, voici les démarches à suivre :

Accédez au Menu en utilisant votre télécommande,

rendez-vous sur la rubrique Replay,

choisissez parmi les nombreuses chaînes qui s’y trouvent,

choisissez le programme qui vous convient parmi la liste qui s’y trouve,

appuyer sur la touche OK de votre télécommande pour commencer votre visionnage.

il est possible de naviguer sur votre programme autant de fois que vous le voulez pour revoir vos moments préférés, le mettre en pause ou avancer les scènes selon votre envie.

Les applications de Replay

Si le programme de votre Smart TV ne contient pas un choix satisfaisant, il est possible d’opter pour d’autres applications de Replay indépendantes. Vous trouverez sur votre Play Store un large panel de choix en ce qui concerne les applications de Replay. Le choix de ces dernières varie selon le système d’exploitation de votre appareil (Tizen, Web OS ou Android TV). Toutefois, la majorité des téléviseurs se mettent d’accord sur un seul et même choix à quelques différences près.

Vous pourrez donc naviguer à travers de nombreuses applications, à condition de les télécharger au préalable sur votre Smart TV. Parmi ces nombreuses applications on retrouve les applications des chaînes officielles telles que : TF1 VOD, Arte, RMC Sport, Bein Sports…

Si les applications des chaînes officielles ne vous permettent pas de visionner tous vos programmes préférés sans avoir à constamment changer d’application, vous pourrez également opter pour les applications de Replay indépendantes qui proposent à leurs utilisateurs des programmes diffusés sur plusieurs chaînes télévisées.