Qui sont les parents de Kamala Harris? Tout ce qu’il faut savoir sur Donald et Shyamala Gopalan Harris

Il y a eu beaucoup d’accumulation à cette annonce particulière, mais maintenant c’est officiel: Kamala Harris est la première femme noire et sud-asiatique à servir comme vice-présidente des États-Unis.

De toute évidence, c’est une affaire énorme, et Internet est en effervescence. Elle est peut-être mieux connue pour être sénateur ou pour son travail d’ancienne avocate, mais qu’en est-il de sa vie personnelle – et de son enfance?

Originaire d’Oakland, en Californie, Harris est né de Shyamala Gopalan Harris et de Donald Harris.

Qui sont les parents de Kamala Harris, Shyamala Gopalan Harris et Donald Harris?

Les parents de Kamala Harris étaient tous deux des immigrants qui se sont rencontrés à l’université.

La mère de Harris venait d’Inde tandis que son père venait de la Jamaïque, et ils se sont rencontrés lorsqu’ils étaient tous les deux étudiants diplômés à l’UC Berkeley.

Ils se sont rencontrés en s’impliquant dans l’activisme sur le campus et se sont mariés avant d’obtenir leur diplôme, rejoignant plus tard le mouvement des droits civiques pour lutter pour l’égalité raciale.

Harris a été élevé par une mère célibataire.

Malheureusement, le mariage de Shyamala et Donald n’était pas censé être.

Au moment où Harris avait sept ans en 1971, ils se sont séparés, Shyamala obtenant la garde de Harris et de sa sœur, Maya, tandis que leur père a pris un emploi hors de l’État.

Qui est la maman de Kamala Harris? Shyamala Gopalan Harris était une chercheuse sur le cancer du sein.

Tout en élevant Harris et Maya, Shyamala a travaillé dans le milieu universitaire en tant que chercheuse sur le cancer du sein, et sa nécrologie l’a peinte comme une femme incroyablement impressionnante jusqu’à sa mort en 2009.

«Elle incarnait un esprit indépendant, confiant et curieux qui l’a amenée à voyager seule aux États-Unis à l’adolescence; se forger une carrière de brillante chercheuse sur le cancer du sein; rejoindre le mouvement des droits civils; initier une génération d’étudiants de couleur aux carrières scientifiques et, à travers tout cela, élever deux jeunes femmes remarquables, par elle-même », a déclaré sa nécrologie.

La mère de Harris est son inspiration.

EN RELATION: Qui est la nièce de Kamala Harris, Meena Harris?

Dans un post Instagram qu’elle a partagé en 2019, Harris a révélé que sa mère était son inspiration derrière sa candidature à la présidence:

«Ma sœur Maya et moi avons été élevées par une mère forte.» Ma mère nous a appris l’importance d’une bonne éducation. «Elle nous a appris la bonne vieille valeur du travail acharné», écrit-elle. « Elle nous a appris à ne laisser personne vous dire qui vous êtes. Vous leur dites qui vous êtes. ⁣ Elle nous a appris non seulement à rêver mais à faire. «Elle nous a appris à croire en notre pouvoir de corriger ce qui ne va pas. «Et elle était le genre de parent qui, si tu rentrais à la maison pour se plaindre de quelque chose, elle disait:« Qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet? J’ai donc décidé de me présenter à la présidence des États-Unis. «

Qui est le père de Kamala Harris? Son père, Donald, est professeur.

Le père de Harris, Donald Harris, était professeur d’économie à l’Université de Stanford de 1972 jusqu’à sa retraite en 1998.

Depuis lors, il a travaillé comme économiste et a déclaré qu’il s’était «dissocié» de sa fille quand elle a plaisanté sur le fait de fumer du pot en 2019 en raison de son héritage jamaïcain de son côté.

Kamala Harris ne semble pas aussi proche de son père.

Quand Harris parle de sa famille (ou publie des articles à leur sujet sur Instagram), elle parle principalement de sa sœur et de sa mère, il semble donc que ce soit de qui elle était la plus proche.

Il semble que sa relation avec sa mère a définitivement inspiré sa carrière et continuera de l’inspirer à faire de grandes choses, et dans une publication Instagram le 20 janvier – Jour de l’inauguration – Kamala Harris a confirmé que sa mère lui avait servi d’inspiration pour toute sa vie. la vie.

Harris a posté une vidéo touchante sur Instagram qui a rendu hommage à sa mère.

«À la femme la plus responsable de ma présence ici aujourd’hui: ma mère, Shyamala Gopalan Harris: qui est toujours dans nos cœurs», commence la vidéo, comme un montage d’images de l’enfance d’Harris et d’images d’elle avec sa mère jouent dans la vidéo . «Lorsqu’elle est arrivée d’Inde à l’âge de 19 ans, elle n’a peut-être pas tout à fait imaginé ce moment. Mais elle croyait si profondément en une Amérique, où un moment comme celui-ci est possible.

« Et donc je pense à elle, et aux générations de femmes, femmes noires, femmes asiatiques, blanches, latines, amérindiennes, qui tout au long de l’histoire de notre nation, ont ouvert la voie à ce moment. »

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.